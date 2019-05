Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,7 milioane de euro, a fost câştigat duminică. E a cincea oară când acesta e câștigat cu un bilet jucat la aceeași agenție din Galați

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,7 mil. euro, a fost câştigat

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 12 mai 2019, a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 22.265.937,00 lei, adică 4,7 milioane de euro, a anunțat Loteria Română, precizând că biletul a fost jucat la o agenție din Galați.





Numerele câștigătoare au fost: 27, 6, 11, 44, 42 și 24.



Biletul câștigător la Loteria Română a fost cumpărat săptămâna trecută de la o agenție din orașul Galați. Tichetul care îi asigură cumpărătorului suma de 4,7 milioane de euro a fost completat la o agenție loto din Piața Energiei.Angajata Agenției Loto din Piața Energiei din orașul Galați spune că are emoții, deoarece de-a lungul anilor a acordat numeroase câștiguri importante.„Este o muncă cu responsabilitate. Dacă ați ști cum îmi bate inima. Este o agenție norocoasă, s-au mai câștigat premii mari de-a lungul timpului aici. Lucrez la Loto de aproape 37 de ani. Avem clienți fideli aici”, a declarat pentru Mediafax vânzătoarea Veta Radu.Câștigurile mari au atras numeroși gălățeni la agenția norocoasă. Numeroase persoane vin din alte cartiere ale orașului în căutarea numerelor câștigătoare.„Și eu joc la această agenție. Am jucat ieri și am verificat biletele. Am avut emoții, nu au fost însă numerele câștigătoare. Am câștigat cel mai mult aici 2.500 de lei”, a spus Virgil Marin, unul dintre clienții agenției gălățene.Chiar dacă nu au câștigat premii mari, ceilalți clienți ai agenției gălățene spun că vor continua să joace la Loterie și își fac planuri cu banii pe care i-ar putea obține.„Este o agenție norocoasă. Acum când am auzit că s-a câștigat, am venit să pun niște numere. Și eu joc mereu. Cumpăr câte șase, opt bilete, dar până acum nu am câștigat sume mari. Cel mai mult am câștigat 1.000 de lei. Numerele mele norocoase sunt 13, 25 și 28. Dacă aș fi câștigat o sumă așa mare, aș dona o parte din bani la un cămin de bătrâni, aș cumpăra o casă”, a povestit Vasile Ciolan, un alt client al Loteriei Române.Până în prezent, la agenția din Piața Energiei au fost câștigate cel puțin cinci premii la categoria I, la Loto 6 din 49. Și la alte agenții din orașul Galați au fost obținute câștiguri importante la Loto.În ultimii 20 de ani, cinci gălățeni au câștigat premii cuprinse între 500.000 de euro și 11 milioane de euro.Biletul norocos a fost jucat la agenția 17-010 din Galați și a fost completat la Loto 6/49 cu 3 combinații complete de numere, respectiv: 9 numere în zona A, câte 8 numere în zona B, respectiv C (în total 140 variante) și 3 variante la Noroc, a informat Loteria Română într-un comunicat de presă.Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obținut și 18 câștiguri de categoria a II-a, 45 câștiguri de categoria a III-a și 20 câștiguri de categoria a IV-a, valoarea totală a câștigului fiind de 22.406.795,79 lei.Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a câștigat în data de 2.12.2018 și a fost în valoare de 17.347.829,07 lei.Conform regulamentului, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica premiul.​