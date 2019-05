Doris Day, actriță de legendă la Hollywood și cântăreață celebră pentru melodii precum "Que Sera Sera", a murit la vârsta de 97 de ani

Actrița și cântăreața americană Doris Day, o legendă a Hollywood-ului, nominalizată la Oscar și premiată cu Grammy, a murit la vârsta de 97 de ani, din cauza unei pneumonii, luni, în locuința sa din Carmel Valley, California, potrivit bbc.com, citat de Mediafax.





Fundația pentru apărarea drepturilor animalelor înființată de artistă, The Doris Day Animal Foundation, a confirmat decesul acesteia.





Filmele în care a jucat Doris Day au fost unele dintre cele mai de succes din istoria Hollywood-ului, dar actrița a pus punct carierei pe când avea 50 de ani, devenind activistă pentru drepturile animalelor.





În 2008, a primit premiul Grammy pentru întreaga activitate, iar, pe parcursul carierei sale de cântăreață, trei dintre hiturile sale - "Sentimental Journey", "Secret Love" și "Que Sera Sera" - au fost incluse în Grammy Hall of Fame. "Secret Love" și "Que Sera Sera" au fost recompensate și cu premii Oscar pentru cel mai bun cântec în anii 1950.

Doris Day a primit două stele pe Hollywood Walk of Fame, una pentru cariera în film și una pentru activitatea muzicală.





În 2004, a primit Presidential Medal of Freedom, cea mai înaltă distincție civilă acordată de președinția americană, pentru munca sa în domeniul apărării drepturilor animalelor. A absentat de la gală pentru că îi era frică de călătoriile cu avionul. Aceeași teamă a determinat-o să refuze un Oscar onorific și un premiu din partea Kennedy Center Honors.





Doris Day, pe numele real Doris Mary Ann Kappelhoff, s-a născut în 1922, iar, în anii 1930, a devenit atrasă de musical și dans. A pus capăt carierei de dansatoare după ce a suferit un accident grav la picioare, mașina în care se afla fiind lovită de un tren. În timp ce se recupera după accident, a urmat cursuri muzicale, iar astfel a ajuns și să joace în filme. În 1959, a jucat în "Pillow Talk", iar, în 1963, în "Move Over, Darling" și în "The Thrill of it All".





Când cel de-al treilea soț al său, producătorul de film Martin Melcher, a murit, în 1968, Day a aflat că acesta și partenerul lui de afaceri, Jerome Bernard Rosenthal, i-au furat mare parte din veniturile realizate în 17 ani. A primit despăgubiri în urma unui proces, dar a și aflat că soțul ei încheiase un contract înainte ca el să moară, potrivit căruia ea urma să apară în serialul TV "The Doris Day Show", care a și fost difuzat, între anii 1968 - 1973.





La finalul show-ului, Doris Day s-a retras din lumina reflectoarelor. A înființat Doris Day Animal League, apoi Doris Day Animal Foundation. Iubitoare de cai, Day a înființat un centru pentru salvarea animalelor în statul Texas.