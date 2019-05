Povestea unui român care candidează ca independent pentru un post de consilier local în Dublin

Marius Maroșan are 36 de ani, este din Sighetu Marmației, județul Maramureș, și a fost consultant financiar în Cluj-Napoca pentru o companie de asigurări până în 2008, când a ajuns în Irlanda, în concediu. A plecat pentru două săptămâni și a rămas în Dublin, oraș care a devenit casa lui și în care și-a întemeiat o familie, având trei copii.”Am ajuns în Irlanda la insistențele unui prieten. Chiar în seara zilei în care am ajuns, un alt prieten m-a întrebat dacă aș vrea să fac un ban cât stau în Irlanda, propunându-mi să lucrez 4 ore seara în pub-ul la care lucra el. M-am gândit că 4 ore nu e mult și aș avea și toată ziua la dispoziție pentru a vizita împrejurimile, așa că am acceptat. Am mers a doua zi la interviu și seara deja începeam lucrul. Am fost angajat pe post de chelner și am observat că, într-o săptămână, realizasem un venit aproape egal cu salariul pe o lună din România, lucrând aici cu jumătate de normă. Deci nu a fost un factor anume ce m-a determinat să plec din țară, ci, mai degrabă, un factor ce m-a determinat să nu mă mai întorc din concediu”, a povestit Marius Maroșan.Acesta s-a integrat bine în Irlanda, unde a întâlnit oameni sociabili și prietenoși, mai ales că vorbea bine limba engleză, în condițiile în care, în România, a participat la olimpiadele de profil.”La început mi-a plăcut relaxarea, faptul că puteam să realizez un venit mult mai mare decât în România, diferența fiind că aici lucram 4-6 ore/zi în vreme ce, în România, pentru un venit mai mic, trebuia să lucrez 10-12 ore/zi. Pentru că la vremea respectivă nu aveam obligații familiale, am început să vizitez Europa. După aceea, am simțit dorul vieții agitate din România, mai ales că îmi plăcea mult să lucrez cu oamenii. Prin 2011 am început să fac voluntariat și să mă implic în comunitate. Deja eram căsătorit și în 2011 devenisem și tătic. Am trecut de la un loc de muncă la altul, iar acum lucrez ca și translator pentru o agenție și, pe cont propriu, reprezint oamenii la Tribunalul Muncii și Tribunalul Chiriașilor”, a spus românul.Datorită implicării sale în activități comunitare, în anul 2016 i-a fost acordat, de către primarul Dublinului și Consiliul Local, titlul de „Good Citizen”, distincție pe care au primit-o nouă persoane, dintre care el a fost singurul care nu era irlandez.În ceea ce privește comunitatea românească din Irlanda, Marius Maroșan consideră că, la fel ca peste tot, aceasta este destul de scindată, însă a remarcat că este, totuși, mai unită decât în alte țări, lucru care se vede mai ales în momentele grele, când, în cazul unui deces, oamenii se mobilizează pentru a ajuta cu repatrierea persoanei, dacă familia are probleme financiare.„În timp, sper să devenim mai uniți, să încolțească în noi spiritul civic și să înțelegem cât mai mulți că suntem străini între străini și ar trebui să ne sprijinim reciproc mai des și mai hotărât”, a subliniat acesta.Acesta a decis să candideze ca independent pentru că vrea, în continuare, să reprezinte interesele oamenilor, alegătorilor și nu interesele unui partid sau altul. A fost contactat de diverse partide pentru a candida din partea lor, dar a hotărât să rămână independent, deși apartenența la un partid îi sporea considerabil șansele de a strânge suficiente voturi pentru a-și asigura postul de consilier.„Din câte știu nu a mai fost alt român care să candideze în trecut la alegerile din Irlanda și nici acum nu știu să mai existe alt candidat român la alegerile locale”, a precizat Marius Maroșan.