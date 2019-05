Manda, întrebat la o dezbatere electorală de spitalele regionale promise de PSD: Întrebarea e una răutăcioasă

Senatorul Claudiu Manda, candidat PSD la alegerile europarlamentare, a fost întrebat de un invitat la o dezbatere electorală la Antena 3 câte din cele opt spitale regionale au fost construite, iar replica lui a fost că întrebarea este ”răutăcioasă”.





”Tot la spitale mă întrebați? Întrebarea este una răutăcioasă, nu am ce să comentez! Suntem într-un mandat de patru ani de zile, nu am promis că le facem pe toate într-o singură zi. Suntem pe drumul cel bun. Avem creștere economică, anul trecul, locul trei în Europa, s-a rezolvat problema creșterii salariilor așa cum am promis, cu creșterea pensiilor, cu ajutorul în agricultură și pot să vă mai dau zeci de exemple. La categoria spitale, se vor da și aici. Am primit 150 de milioane de euro toți banii și s-au cheltuit 135 de milioane de euro pe studii, pe cele trei spitale. De aici încolo sunt în continuare în căutare de soluții”, a răspuns întrebării invitatului Antena 3 Claudiu Manda, citat de Mediafax.





El a mai spus că soluția pe care ”o caută guvernul și pe care vrea să o propună” este parteneriatul public-privat pentru cele opt spitale, în primă fază trei dintre ele, respectiv Cluj, Iași și Craiova.





Potrivit programului de guvernare, PSD susținea construirea a opt spitale regionale, dotate cu echipamente de ultimă generație și a unui spital republican, în București, care urma să fie organizat ca centru de urgență-excelență și cercetare, pe toate specialitățile.

Ea s-a declarat "foarte surprinsă de ce se discută în spațiul public" în legătură cu spitalele regionale și a subliniat că estimarea de cost pentru construcția unui astfel de spital este de 400 de milioane de euro, iar România are alocate, în actualul exercițiu financiar, doar câte 50 de milioane de euro (bani europeni) pentru fiecare spital. "Nu poți utiliza 50 de milioane de euro pentru a finanța un spital care costă 400 de milioane de euro".





În ceea ce privește celelalte 5 spitale regionale promise de PSD în campania electorală din 2016, Sorina Pintea spune că și acestea vor fi construite "din alte surse", inclusiv parteneriate public-private.