Consulul Madagascarului: MAE român știa că Madagascar e gata să-l extrădeze pe Mazăre, dar nu a răspuns cererii de eliberare a unei copii după mandatul internațional de arestare

Ministerul român de Externe știa că Madagascarul este gata să-l extrădeze pe Radu Mazăre, dar nu a răspuns nici până astăzi solicitării oficiale privind eliberarea unei copii după mandatul internațional de arestare, de care autoritățile acestei țări aveau nevoie, potrivit legii, pentru a-l extrăda, a declarat la RFI România Serge Rameau, Consul general onorific al Madagascarului la București.





El a spus că după condamnarea lui Radu Mazare a fost convocat de ministrul de Externe al Madagascarului, care i-a cerut explicații, pentru că acolo nimeni nu înțelegea cine este Mazăre și de ce se află acolo.

"I-am explicat toată situația iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extrădare cu România. Am răspuns că România este membră UE și că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil, cu respectarea legilor. El mi-a răspuns că din punct de vedere judiciar este dispus să dea Cezarului ce e al Cezarului, dar că are nevoie de copia mandatului internațional de arestare. Eu atunci m-am întors în România, am făcut o notă verbală către MAE român și am cerut copia mandatului, pentru că nu am vrut să mi se reproșeze ceva ulterior, să nu fim acuzați de obstrucționare. Așadar România știa că Madagascar era gata să coopereze, dar era nevoie de acest document. Nu am primit nici până azi un răspuns”, a declarat la RFI consulul general onorific al Madagascarului la București.

Fostul primar al Constanței Radu Mazăre a fost reținut de autorități în Madagascar, el primind un mandat de arest de șase zile.

Radu Mazăre se află, de la finele anului 2017, în Madagascar.





Judecătorii instanţei supreme l-au condamnat, în 8 februarie, la 9 ani de închisoare cu executare pe fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, decizia fiind definitivă. De asemenea, o pedeapsă cu executare a fost dispusă şi pentru Cristian Borcea, acesta primind 5 ani. Borcea s-a întors în detenţie după ce a fost eliberat condiţionat în urmă cu câteva luni.





Mazăre a fost acuzat, alături de alţi funcţionari, de atribuirea nelegală a unor terenuri (plaje şi faleze din Constanţa), prejudiciul estimat de DNA ridicându-se la 114 milioane de euro. Decizia instanţei a venit după nouă ani de procese şi alte opt amânări consecutive de pronunţare a unei sentinţe.