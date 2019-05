​​VIDEO Noi imagini virale de la mitingul anti-PSD din Iași / O cafenea a închis între 15 și 17 - „Apărăm Nordul” - iar un bărbat i-a strigat lui Dragnea „Nimicule”

O altă postare care s-a viralizat, având vineri, la aceeași oră, aproape 500 de distribuiri, este o înregistrare video cu un bărbat cu părul alb care îi strigă lui Liviu Dragnea - care urca pe scena montată în Piața Unirii din Iași - „Nimicule”, înainte de a fi evacuat din zona oamenii PSD.









„Asta a fost a 3-a mea intalnire, de azi, cu Dragnea!!!









- pentru "repriza 2-a" l-am asteptat la coborarea de pe scena si cand facea "baia de multime" l-am abordat cu ... -bravo Dragnea! cand a venit zambitor la mine sa dea mana, la-am prins cu amandoua mainile si i-am spus: "Dragnea nu esti un nimic, ESTI UN INFRACTOR!!!! :) a murit imima in el!







dorea sa se desprinda, dar il tineam bine cu amandoua mainile si i-am mai spus: ESTI UN HOT, nu ai ce cauta in Moldova ... si multe altele. in timpul asta au tabarat garzile pe mine, dar nu ne puteau desprinde ca-l tineam foarte strans. incercau sa ne desparta, dar eu eram peste gard de el si nu reuseau.











repriza a 3-a" a fost aceasta!”.

„Joi, intre 15 si 17, cafeneaua noastra se va inchide pt scurt timp in speranta ca ne vom intalni cu toti clientii nostri in Piata Unirii”, a scris joi, pe Facebook, cafeneau Retro Cafe. Vineri, în jurul orei 12,30, mesajul fusese redistribuit de peste 1.100 de ori.Bărbatul a povestit pe contul lui că aceasta a fost a treia întâlnire cu liderul PSD pe care a avut-o joi.Iată mai jos mesajul postat de el pe pagina sa de Facebook - prima a fost cand am ajuns in fata tribunei, in timp ce vorbea si i-am strigat ... "ESTI UN "NIMIC" INFRACTORULE! MOLDOVA NU TE VREA!!! ca la comanda toata suita PSD-ista de pe scena a inceput sa aplaude sa-mi acopere vocea! :)au tabarat "turistii PSD" sa ma scoata din fata scenei, dar le-am pregatit "episodul 2"! ;)in timp ce trageau toti de mine, incercand sa ne desparta, ma uitam in ochii lui si-i spuneam ... - INFRACTORULE, ce cauti in Moldova??? in ochii lui vedeam ca nu-i vine sa creada ce se intampla!!!in cele din urma am fost despartiti si i-am mai spus cate ceva ... la despartire! ;)