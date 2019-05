Ocolul Pământului în 80 de dish-uri sau Băneasa Shopping City - locul unde poți călători culinar în jurul lumii, fără să părăsești locul

Articol susținut de Băneasa Shopping City

Sute de feluri de mâncare, ascunse în meniurile restaurantelor, cafenelelor și cofetăriilor, stau pregătite să potolească orice fel de poftă de "nu-știu-ce" sau curiozitate culinară. Sute de feluri de mâncare stau cuminți în meniuri, așteptând să fie create de către bucătari și să uimească simțurile celor care vor să călătorească culinar în toate zările, folosind furculița, cuțitul sau bețigașele pe post de pașaport.Cele două food-court-uri din Băneasa Shopping City reprezintă locurile de unde poți porni într-o călătorie în exoticul Orient, peste ocean şi prin întreaga Europă… fără măcar să te ridici de pe scaun. Extremul Orient poate fi explorat în restaurantele Japanos și Sushiko. Desigur, sushi este highlight-ul. După ce ţi-ai delectat papilele cu peştele crud combinat cu orez, e timpul să părăseşti Japonia şi să zbori până în Vietnam. În Băneasa Shopping City, Vietnamul se numeşte Toan's. Se spune despre ei că au cel mai bun sandwich din lume - celebrul Banh Mi. Este o combinație savuroasă de ingrediente franțuzești din perioada colonială a Vietnamului cu cele vietnameze tradiționale.Nu se poate să vorbim despre bucătăria orientală și să n-o menționăm pe cea chinezească. Și nici nu avem cum, de vreme ce în Băneasa Shopping City există Noodle Pack și Chopstix. Încă de la început, Chopstix a vrut să ofere clienților o gamă variată de preparate din bucătăria chinezească tradițională, dar și din cea modernă. Aici pot fi savurați celebrii tăiței în combinație cu carne de pui sau vită, pachețele de primăvară, orez, salate și binecunoscutele lor sosuri.Bucătăria Orientului Apropiat e un mozaic complex și savuros compus din zeci de mirodenii și ingrediente a căror menire e să uimească simțurile. Cea libaneză e reprezentată în food-court-ul din Băneasa Shopping City de restaurantul La Safi. Aici cei curioși să guste preparatele bucătăriei libaneze au la dispoziție sandwich-uri, salate, gustări calde şi reci, grătar, dulciuri şi sucuri naturale. La Sheherezade și .Calif se găsesc unele dintre cele mai gustoase specialităţi orientale, preparate cu multă grijă şi responsabilitate. Iar la Taksim Doner e tărâmul mâncarurilor turcești, cu preparate din perioada otomană - unele dintre cele mai interesante din lume.Din America de Sud vine carnea de vită argentiniană, gătită la perfecțiune, cu cele mai ademenitoare nuanțe de roz, preparată după o rețetă secretă. Unde? La restaurantul Argentine Steak & Sushi. Da, aici se poate comanda și sushi, preparat cu cele mai bune ingrediente aduse special din Japonia pentru a fi folosite în reinterpretări ale reţetelor clasice. Iar din bucătăria Americii de Nord vin delicioșii burgeri de la Oro Toro preparați din carne adevărată. Fiind dedicați carnivorilor pur-sânge, burgerii Oro Toro sunt făcuți pe un grătar special cu cărbuni, de aici și crusta crocantă la exterior, carnea suculentă la interior și aroma plăcută dată de fum. Dar America de Nord nu înseamnă doar SUA, ci și Mexic. De aici vine Taco Bell cu Crunchy Taco, Fajita Burrito, Chicken Quesadilla si Crunchwrap Supreme, preparate care au la bază carnea de vită, de porc sau de pui, combinată cu varietăți de fasole, legume proaspete, brânză și sosurile Mild, Hot şi Fire.O incursiune în bucătăria europeană e întotdeauna plină de surprize plăcute. Trattoria Buongiorno te îmbie cu scoici în sos de vin, fructele de mare le savurezi la Greek Taverna, iar un peşte extraordinar poţi să mănânci la Nordsee. Pizza Hut e "the place to go" când ai chef de o pizza americană făcută ca la carte, iar pentru cei care vor o masă tradiţional românească, Scandia Sibiu completează tabloul delicios pe care te invităm să-l admiri și să-l guști în cele două food-court-uri din Băneasa Shopping City.