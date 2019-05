Iohannis, după ce Meleșcanu i-a cerut rechemarea ambasadorului George Maior: Imediat după summitul de la Sibiu vom lua o decizie

„Vom mai discuta aceste chestiuni dar nu astăzi la summit”, a comentat președintele Iohannis.





Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat miercuri că i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerea de rechemare de la post a ambasadorului României la Washington George Maior.





Meleșcanu declara, joi trecută , că în două săptămâni va fi finalizată analiza MAE în cazul lui George Maior. El spunea că analiza ar putea include și concluzii precum propunerea de rechemare a acestuia din funcția de ambasador al României la Washington.

Tot săptămâna trecută, vineri, Ministerul de Externe a reacționat la scrisoarea deschisă semnată de George Maior, fost șef al SRI și ambasador în SUA, în care acesta critică raportul Comisiei SRI, legat de modul în care Serviciul a folosit ANI, susținând că diplomații ar trebui să se abțină de la astfel de atitudini.

George

Maior

George

Citește și:

„Am văzut această scrisoare. Imediat după ce terminăm cu summitul vom lua o decizie în această chestiune”, a spus Iohannis, la întrebările ziariștilor.Jurnaliștii l-au întrebat dacă a citit ce i se reproșează lui George Maior în raportul Comisiei SRI conduse de PSD-istul Claudiu Manda și în care era acuzată o proximitate între fostul șef al SRI și Agenția Națională de Integritate.„O să țin cont de toate datele care sunt la dispoziția mea și vă asigur că sunt multe”, a replicat Iohannis.Chestionat dacă a simțit „presiunea” serviciilor secrete, Klaus Iohannis a răspuns: „Nu m-am simțit confortabil în 2014 și nici în 2013 când am decis să devin membru PNL și ANI a decis să înceapă o procedură împotriva mea”."Comisia de politică externă a Senatului a solicitat Ministerului Afacerilor Externe să facă o analiză referitoare la domnul ambasador Maior. În urma acestei solicitări am făcut analiza respectivă și am trimis și la Președinție propunerea de rechemare a domnului ambasador George Maior și numirea unui nou ambasador la Washington. (Propunerea a noastră s-a bazat și pe (...) raportul Comisiei SRI legat de folosirea SRI în scopuri personale de către domnul Maior", a declarat, miercuri, ministrul de Externe.Fostul director SRIa angajat instituția, în perioada 2012 - 2015, în acțiuni "reprobabile", care au lezat interesele partidelor politice sau ale persoanelor fizice sau juridice, iar acesta a mințit Comisia de control, denaturând adevărul cu privire la relația instituțională și personală avută cu fostul șef al Agenției Naționale de Integritate, Horiascu, se spune în raportul Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității SRI