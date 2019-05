Cristi Danileț, sancționat disciplinar de judecătorii CSM cu 5% din indemnizația pe două luni, după ce spunea că armata ar putea ieși în stradă pentru ”a păzi democrația”

Judecătorul Cristi Danileț a fost sancționat marți de Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM după ce scria, pe Facebook, că armata ar putea ieși în stradă pentru ”a păzi democrația”. Lui Danileț i se va reține 5% din indemnizația lunară, timp de două luni.





”Admite acțiunea disciplinară formulată de Inspecția Judiciară împotriva domnului Danileț Cristi - judecător în cadrul Tribunalului Cluj. În baza art. 100 lit. b) din Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplică domnului Danileț Cristi - judecător în cadrul Tribunalului Cluj, sancțiunea disciplinară constând în ”diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu 5% pe o perioadă de 2 luni”, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute din art. 99 lit. a) din același act normativ”, este decizia luată marți de Secția pentru judecători în materie disciplinară din Consiliul Superior al Magistraturii.





Decizia a fost luată cu majoritate de voturi.





Inspecția Judiciară s-a autosesizat în luna ianuarie a acestui an după ce judecătorul Cristi Danileț a publicat, pe Facebook, un mesaj prin care sugera că Armata ar putea ieși în stradă pentru „a păzi democrația”.





IJ a sesizat Secția pentru judecători în materie disciplinară împotriva judecătorului Cristi Danileț, de la Tribunalul Cluj pentru încălcarea art. 99 lit.a) din Legea 303/2004. Potrivit articolului citat, constituie abateri disciplinare ”manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu”.





"Poate că cineva remarcă totuși succesiunea atacurilor, destructurărilor și decredibilizarilor la adresa următoarelor instituții: DGIPI, SRI, SPP, Poliția, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata. Nu par întâmplătoare după declararea sus și tare a "abuzurilor instituțiilor de forță". Știm cu toții ce ar însemna lipsirea de eficiență sau, mai rău, preluarea controlului politic asupra acestor instituții: servicii, politie, justiție, armată? Și, apropo de Armată: oare s-a aplecat cineva asupra dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Constituție potrivit cărora "Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea (...) a democraţiei constituţionale" ? Ce ar fi dacă într-o zi am vedea armata pe stradă păzind ... democrația, că tot am văzut azi că e in scădere coeficientul?! Nu v-ar surprinde să realizați că ar fi ... constituțional!? Eu cred că nu vedem pădurea din cauza copacilor...”, este postarea judecătorului Cristi Danileț față de care Inspecția s-a autosesizat și pentru care a cerut Secției de judecători în materie disciplinară sancționarea magistratului de la Cluj.