VIDEO UPDATE Juncker: Donald Tusk a fost comparat cu Hitler și Stalin. Așa ceva este total inacceptabil. Trebuie să combatem extremiștii și populiștii

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat marți, la Sibiu, că Europa se confruntă cu o creștere fără precedent a atacurilor la persoană și a făcut apel la combaterea extremiștilor și a populiștilor, în contextul alegerilor europarlamentare. El a spus că, recent, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a fost comparat cu Hitler și Stalin, ceea ce este total inacceptabil.





El a atras atenția asupra riscului extremismului, marșând pe necesitatea combaterii acestui fenomen în apropierea alegerilor pentru Parlamentul European.

”Cine votează extremiști ar trebui să se gândească ce s-ar întâmpla cu Europa, dacă toată lumea ar vota ca mine? Trebuie să luptăm împotriva populiștilor și a extremiștilor, dar nu cu sloganuri ieftine și atacuri la persoană. Chiar așa, am remarcat că atacurile la persoană s-au înmulțit în ultima vreme. Asta e ceva nou. Am văzut că bunul meu prieten Donald Tusk este comparat cu Hitler și Stalin. Așa ceva este total inacceptabil. Nu s-a mai întâmplat așa ceva de la sfârștiul celui de-al doilea Război Mondial. Să compari președinte Consiliului European cu Hitler și Satlin este total inacceptabil”, a declarat Juncker.





Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a mai declarat că nu are niciun fel de temeri sau speranțe legate de ce va face până la urmă Londra cu privire la Brexit.



”Nu am temeri, nu am speranțe. Am spus recent că, prin comparație (cu Londra-n.red.) Sfinxul din Egipt este o carte deschisă (..) Dacă stau, stau. Dacă pleacă, pleacă”, a comentat Juncker, întrebat într-o conferință de presă dacă are temeri legate de anularea Brexitului.



De asemenea, întrebat cum comentează faptul că premierul Ungariei Viktor Orban a anunțat că își retrage sprijinul pentru candidatul Partidului Popular European, Manfred Weber, pentru președinția Comisiei Europene, Juncker a comentat că liderul de la Budapesta a fost mereu imprevizibil.





”Zilele trecute spunea într-un interviu pentru nu știu cine că au o relație bună. (...) Nu voi comenta asupra campaniei pentru că am încetat să mai fiu om de partid din momentul în care am preluat președinția Comisiei. Am fost surprins de Viktor Orban, dar el m-a surprins mereu. Trebuie să adaug că însă că îl susțin pe Manfred Weber„, a declarat Juncker.