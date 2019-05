Dragnea, întrebat dacă șeful Secției speciale de anchetare a magistraților este calificat pentru postul de judecător la CCR: "Da. De ce n-ar fi? Eu l-am votat"

Liderul PSD, Liviu Dragnea, susține că el nu a vrut să discute cu niciunul din cei doi candidaţi ai PSD pentru un post de președinte al CCR - Gheorghe Stan şi Cristian Deliorga - și că nu știe cum au ajuns să își depună candidaturile. De asemenea, întrebat dacă șeful Secției speciale de anchetare a magistraților, Gheorghe Stan, este calificat pentru postul de judecător la CCR, Dragnea a răspuns: "Da. De ce n-ar fi? Eu l-am votat".

"Recunosc că am primit mai multe mesaje de la oameni respectabili care propuneau alţi oameni respectabili pentru a fi susţinuţi. Am primit mesaje de la alţi oameni la fel de respectabili care spuneau să nu fiu de acord cu propunerile pe care le făcuseră alţi oameni. Am vorbit cu colegii mei din conducerea grupurilor şi le-am spus: care vor dori să îşi depună candidaturile, analizaţi în funcţie de ce candidaturi vor fi primite la grup. Au fost primite cele două candidaturi. Am fost întrebat, le-am spus că eu n-am nimic împotrivă şi atât", a declarat Liviu Dragnea.





Întrebat cum au ajuns cei doi să îşi depună candidatura, el a răspuns: "Puteţi să îi întrebaţi pe dumnealor. Eu nu am vorbit cu niciunul dintre ei, (...) nici n-am vrut să vorbesc". De asemenea, întrebat dacă Gheorghe Stan este calificat pentru postul de judecător la CCR, Dragnea a răspuns: "Da. De ce n-ar fi? Eu l-am votat".





Despre faptul că Gheorghe Stan nu a răspuns la o întrebare a Opoziţiei referitoare la câte articole are Constituţia României, Dragnea a afirmat ironic: "Da, pusă de dl Roman (deputatul PNL Florin Roman - n.r.), marele constituţionalist".





"Eu, dacă ţineţi minte, nu mi-am permis să jignesc sau să cert nici vreun judecător de la CCR, nici vreun candidat pentru CCR. Este o instituţie pe care, indiferent ce decizie ia, trebuie să o respectăm. În consecinţă nu o să spun nici despre cei doi candidaţi, nici despre ceilalţi care au fost propuşi de Opoziţie", a adăugat Dragnea.





Grupul parlamentar PSD de la Camera Deputaţilor l-a propus pe şeful Secţiei speciale pentru investigarea magistraţilor, Gheorghe Stan, pentru funcţia de judecător la CCR, iar grupul senatorilor social-democraţi pe Cristian Deliorga.





Gheorghe Stan a fost validat marţi de plenul Camerei Deputaţilor pentru un mandat de judecător la CCR. El îl va înlocui pe Ştefan Minea, al cărui mandat de judecător CCR expiră pe data de 15 iunie.