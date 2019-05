Premiile FreeEx: Jandarmeria a primit distincția ”Breaking news, breaking spinare” pentru agresarea jurnaliștilor la protestul din 10 august

Premiile au fost anunţate de Mircea Toma, preşedintele ActiveWatch, în cadrul unui eveniment organizat seara la Teatrul Unteatru din Capitală.Seria celor 11 premii acordate a fost deschisă, luni seară, cu diplomele acordate la categoria "Repetenţii libertăţii de exprimare 2017 - 2018".PSD, PNL şi media afiliate au primit Premiul "Grup de manipulare organizată" acordat "partidelor şi instituţiilor de presă care, după un lung concubinaj maladiv, au oficializat relaţia şi pregătesc o nouă garnitură de ciocoi"."Investigaţii jurnalistice de la sfârşitul anului trecut şi din prima parte a acestui an au reconfirmat că PSD nu are conştiinţă, dar că a cheltuit sume consistente, din subvenţiile de la stat, pentru a cumpăra conştiinţe din piaţa media. Alţi jurnalişti, în schimb, aveau deja conştiinţele atât de slăbite, încât fie 'au prins drag de PSD' (Carmen Avram, ex-Antena 3), fie au acceptat să lupte frontal, cu batistuţa la vedere, împotriva partidului de guvernământ (Rareş Bogdan, ex-Realitatea TV). Ambii jurnalişti au pornit la război în linia întâi, adică pe primele locuri de pe listele de eurocandidaţi ale PSD şi PNL. Prin transferuri bancare sau de personal, cele mai mari partide din România ne-au arătat că mereu este un loc în plus pentru un ciocoi aspirant", a spus Mircea Toma.Jandarmeriei Române i-a fost acordat Premiul "Breaking news, breaking spinare" pentru "şarjele de gaze, lovituri şi înjurături aplicate jurnaliştilor care au transmis din mijlocul evenimentelor din 10 august 2018"."După zeci de manifestaţii care s-au petrecut fără incidente, în data de 10 august 2018, lucrătorii Jandarmeriei au dezlănţuit un potop de gaze lacrimogene asupra celor câteva zeci de mii de manifestanţi din Piaţa Victoriei. Violenţa s-a abătut, democratic, fără discriminare de gen, vârstă, etnie sau profesie. Aşa se face că între cei învineţiţi s-au găsit şi jurnalişti români şi străini. Ulterior, jandarmii s-au scuzat că, din cauza atmosferei încărcate, nu au putut vedea legitimaţiile de presă, nici camerele de filmat sau siglele organelor de presă", a explicat preşedintele ActiveWatch.Premiul "Autorităţi pentru Protecţia Datelor care Deranjează" a fost acordat Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) şi Poliţiei Teleorman "pentru indiscreţia de a ajunge la sursele RISE Project"."În noiembrie 2018, în contextul dezvăluirilor făcute de RISE Project în dosarul #TeleormanLeaks, lucrătorii ANSPDCP degrabă s-au autosesizat şi le-au cerut jurnaliştilor să le povestească, în detaliu, dacă informaţiile din infama valiză sunt securizate. Şi, că tot veni vorba, să le spună şi de unde le-au primit. Autoritatea le amintea celor de la RISE Project că sunt pasibili de o amendă ce poate ajunge până la 20 de milioane de euro. Adică, cu vreo şapte milioane mai puţin decât prejudiciul estimat de procurorii DNA în dosarul TelDrum", a spus Toma.Distincţia a fost ridicată de Paul Radu, fondatorul Rise Project."Ce se întâmplă la noi, comparat cu ce se întâmplă în Serbia, ce se întâmplă în Bosnia, ce se întâmplă în alte ţări din regiune e nimic. Adică da, avem probleme, avem tot felul de altele, dar în Serbia, de pildă, guvernul şi-a ataşat presa, nu doar în felul în care e făcut la noi, ci sunt atacuri zilnice în tabloide, tabloide de mare circulaţie, unde apare pe prima pagină câte un jurnalist care e considerat inamic al guvernului, inamic al poporului şi îi sunt puse în cârcă tot felul de lucruri, de la faptul că ar fi sado-maso, că ar fi agent al francezilor, agent al olandezilor", a spus Paul Radu.Premiul "Hai cu mine la baie!", pornind de la "invitaţia" făcută de Liviu Dragnea jurnalistului Alex Dima de la Pro TV, a fost acordat "tuturor politicienilor care au fost impertinenţi, aroganţi cu jurnaliştii care nu le-au ridicat mingi la fileu".Diploma "Direcţia de Hărţuire şi Intimidare a avertizorilor de integritate" a fost acordată procurorilor DIICOT care au anchetat-o "abuziv" pe jurnalista Gabriela Scraba (ex-SRR) pentru că a comunicat cheltuielile excesive ale fostului şef al Radioului Public.La categoria "Premianţii libertăţii de exprimare 2017 - 2018", diploma "Avocat al dracu'" i-a fost acordată Eleninei Nicuţ "pentru victorii nesperate în lupta cu duşmanii liberului acces la informaţii de interes public".Ea a câştigat definitiv în instanţă procesul intentat de Nadina Ene Dogioiu împotriva Curţii Constituţionale, care a ignorat însăşi Constituţia, în special dreptul la informaţii de interes public. De asemenea, avocata a câştigat, în primă instanţă, alte două procese împotriva MApN (intentat de Emilia Şercan) şi PSD (intentat de Ovidiu Vanghele), se arată în motivarea citită de preşedintele ActiveWatch.Asistenţii medicali Mariana Luceanu şi Daniel Simion, de la Spitalul de Urgenţă Universitar Bucureşti, au primit premiul "Nu mi-e foame de bucate, mi-e foame de sănătate!", pentru "energia cu care luptă pentru curăţenie în spitale, peste tot, de la coridoare pân' la buzunare"."Am început această acţiune acum şapte luni datorită faptului că spitalul era un dezastru. Foarte puţini au curajul să vorbească, pentru că cei care vorbesc sunt hărţuiţi şi în momentul de faţă. (...) În momentul de faţă suntem hărţuiţi atât eu, cât şi colega mea şi încercăm să scoatem la lumină mizeriile care încă mai sunt în această instituţie şi sunt destul de multe", a spus Daniel Simion la primirea diplomei, precizând că unitatea spitalicească încă funcţionează "în stilul Sorin Oprescu".Ziarul Libertatea a primit Premiul "Incredibil! Sinucidere în masă la Libertatea!!", "pentru că, în loc de liniştea conturilor, ziariştii au ales liniştea conştiinţei".Diploma a fost acordată pentru "anchetarea publicităţii mincinoase din paginile propriului ziar" realizată de câţiva dintre ziariştii de la Libertatea, a afirmat preşedintele ActiveWatch.Echipa PressOne a câştigat premiul "Capra crapă invidia-n patru" pentru campania "Trăiască Capra Vecinului", "o campanie de stârpire a invidiei de breaslă şi de revigorare a omeniei".Premiul "Reacţie şi protecţie rapidă" a fost acordat poliţiştilor judiciari şi procurorilor "care l-au calmat pe autorul unor mesaje de ameninţare cu moartea la adresa jurnalistei Emilia Şercan"."La mijlocul lunii aprilie, jurnalista Emilia Şercan anunţa public că a sesizat autorităţile pentru că a primit o serie de mesaje anonime de ameninţare, în care i se cerea să oprească orice activitate de investigaţie, altfel ar fi urmat 'calvarul'. (...) Poliţiştii judiciari au pornit repede pe urmele neglijente lăsate de autorul mesajelor de ameninţare şi l-au dibuit în mai puţin de o săptămână. Se pare că autorul este un tânăr angajat al Academiei de Poliţie, pus acum sub control judiciar de procurorii DNA", a anunţat Mircea Toma.Premiul-concurs "Ghici ce grade are Gradea" a fost acordat Comisiei de Etică şi Arbitraj din TVR, pentru ca, la rândul ei, să îl înmâneze persoanei care va rezolva următoarea enigmă: "Dacă în România există o lege care garantează inamovibilitatea judecătorilor, cum se face că, la TVR, Gradea e mai inamovibilă decât judecătorii, şi asta fără de lege".Comisia de Etică şi Arbitraj din Televiziunea Română a publicat, în iulie 2018, concluziile sale cu privire la 'posibile imixtiuni extraeditoriale în realizarea emisiunii 'Starea Naţiei'' şi alte câteva decizii care au deranjat membri din conducerea executivă a TVR, dar mai ales pe preşedinta-director general, Doina Gradea. Conducerea TVR şi-a dat în judecată propria Comisie de etică şi a angajat în postul de secretar al aceleiaşi comisii un fost ofiţer SRI. Deşi mai multe organizaţii şi structuri sindicale au cerut repetat demiterea Doinei Gradea, simulacrul de audiere a acesteia în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor nu a produs nici un fel de consecinţe, a afirmat Mircea Toma.Distincţia i-a fost înmânată de jurnalistul Dragoş Pătraru fostului preşedinte al Comisiei de Etică şi Arbitraj din TVR, Horia Gruşcă. El a reamintit cauza care a stat în spatele îndepărtării echipei sale de la TVR şi modul în care s-au desfăşurat lucrurile.Horia Gruşcă a mulţumit ActiveWatch pentru premiu şi pentru asistenţa juridică pe care o primeşte în procesul pe care l-a intentat conducerii TVR.