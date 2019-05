Simina Tănăsescu a fost numită de președintele Iohannis judecător la Curtea Constituțională

Simina Tănăsescu a fost acuzată atunci că a încercat să facă presiuni asupra judecătorului Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, căruia i-a spus că "are o sarcină ingrată", de a-i vorbi despre revocarea sa de la CCR, în acest sens fiind depusă o sesizare a unui ONG la Președinție. La scurt timp după izbucnirea scandalului, Administrația Prezidențială a anunțat că în discuția pe care Simina Tănăsescu a avut-o cu judecătorul CCR, nu a reprezentat Administrația Prezidențială.

Simina Tănăsescu a fost consilier prezidențial la Departamentul Reformă Instituțională și Constituțională până în iunie 2018, când și-a dat demisia în contextul scandalului privindu-l pe judecătorul Petre Lăzăroiu de la Curtea Constituțională.Simina Tănăsescu a fost acuzată atunci că a încercat să facă presiuni asupra judecătorului Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, căruia i-a spus că "are o sarcină ingrată", de a-i vorbi despre revocarea sa de la CCR, în acest sens fiind depusă o sesizare a unui ONG la Președinție. La scurt timp după izbucnirea scandalului, Administrația Prezidențială a anunțat că în discuția pe care Simina Tănăsescu a avut-o cu judecătorul CCR, nu a reprezentat Administrația Prezidențială.





"Din toată discuţia reieşea că este o precupare. Cam aşa ceva (a simţit că i se arată cartonaşul –n.r.). Nu ştiu, dar niciodată nu a dorit Simina, nu a cerut să se întâlnească pentru vreo altă problemă. Pe mine, m-a surprins discuţia aceasta. Eu i-am spus Siminei următoare chestiune, asta apropos de declaraţia preşedintelui vis a vis de această problemă, pentru că a fost întrebat preşedintele ce va face în cazul Lăzăroiu. Preşedintele a zis că nu putem merge aşa departe, dar dacă e vreo problemă Curtea vrea să şi-o poată rezolva. Eu unul, chiar l-am votat pe preşedinte. Eu nu am votat niciodată PSD. Nu am nimic faţă de niciun partid, dar asta a fost opţiunea mea. Dar să spui că decizia CCR e pe mână cu ce spune alianţa de guvernare. Şi am zis, măi această chestiune nu se pune în discuţie. Noi am fost puşi acolo să apărăm Constituţia, pentru alte chestiuni. Doamna Tănăsescu nu a reacţionat. A luat act de ce am spus", a spus atunci Petre Lăzăroiu, la Antena 3.







Simina Tănăsescu urmează să îl înlocuiască chiar pe judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, al cărui mandat expiră în 2 iunie.





În perioada următoare urmează să expire și mandatele judecătorilor constituționali Ştefan Minea și Maya Teodoroiu.





Simina Tănăsescu este profesor universitar la Universitatea București, la Departamentul de drept public.



Are un doctorat în drept constituţional (menţiune “Foarte bine cu felicitările juriului”), la Universitatea Aix-Marseille III (1997) și o diplomă de studii aprofundate (menţiune “Bine”) la aceeași universitate.



A obținut licența în drept la Universitatea din Bucureşti în 1991.





A fost decorată cu „Legiunea de onoare” și cu „Ordinul naţional pentru merit”, grad de Cavaler, conferite de Republica Franceză.