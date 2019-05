Raed Arafat se ceartă cu un post tv pentru Ro-Alert: „Putem spune că prostia ucide”

Șeful DSU spune că ”acțiunea așa-zișilor jurnaliști și experți este exemplul concret prin care putem spune că inconștiența și prostia pot ucide” remarcă faptul că, totuși ”abordarea nerealistă a celor de la Realitatea nu a avut ecou” în restul instituțiilor media.









„Realitatea TV si Realitatea Net au decis sa loveasca in sistemele de avertizare folosite de noi la acest moment si anume Ro-Alert si aplicatia DSU. Dupa ce au atacat Ro-Alert fara sa aiba un motiv decat rea credinta si interesele ascunse ale unor participanti si moderatori de emisiuni, acum s-au pus pe aplicatia DSU care incearca sa o discrediteze, fara sa aibe vreo calificare in acest domeniu si fara macar sa inteleaga despre ce vorbesc. Am vazut pe unii precum Hoandra si cativa acoliti cum abereaza intr-o emisiune vineri seara amestacand aplicatia DSU cu Ro-Alert si cu alte chestiuni care nu au nici un inceput si nici un sfarsit”, a scris Raed Arafat pe pagina sa de Facebook, potrivit Mediafax.„A devenit o crima daca cineva face ceva in Romania. Faptul ca prin Fundatia pentru SMURD am finantat o aplicatie care a fost pusa la dispozitia DSU si IGSU pentru informarea si avertizarea populatiei nu este ok din punctul de vedere al capatelor foarte luminate din Realitatea TV. In capul lor orice actiune trebuie sa ascunda un interes meschin si cum ei nu pot sa se gandeasca decat in acest mod, oricine face ceva dezinteresat este un excroc. De exemplu, daca cineva ia bani de la firmele de tutun ca sa faca reclama mascata tutunului in emisiunile lui, persoana respectiva este una onesta si corecta. Iar daca altcineva colecteaza fonduril si le investeste in interesul publicului, atunci sigur persoana respectiva nu este onesta si sigur persoana respectiva ascunde ceva meschin. Aceasta este logica dupa care functioneaza unii "jurnalisti" si "experti" care activeaza in platoruile Realitatii si stau sa cometeze subiecte de care nu au nici un habar”, a mai scris Arafat.Șeful DSU explică faptul că aplicația departamentului său este una gratuită, complementară sistemului Ro-Alert, folosit doar în situații extreme și că, dacă rolul aplicației DSU este unul preponderent educativ, al sistemului Ro-Alert este, așa cum îi spune și numele, unul de avertizare rapidă.El consideră o dovadă în favoarea sistemului creat de DSU faptul că aplicația a fost descărcată de sute de mii de persoane, semn că aceștia o găsesc utilă și atrage atenția că rolul presei este de a informa corect, arătându-se afectat că au început de două zile atacurile împotriva Ro-Alert, ceea ce va duce la vulnerabilizarea sistemului și la scăderea încrederii populației în el.Ulterior, într-un comunicat de presă, DSU a precizat: "Costurile privind realizarea aplicației DSU provin din contribuțiile “2% din impozit” asigurate Fundației pentru SMURD, sume redirecționate din impozitele cetățenilor, astfel încât putem spune că Aplicația DSU NU a consumat fonduri bugetare sau publice. NU EXISTĂ "soft cu date personale la liber" atunci când facem referire la aplicația DSU."În ultimele zile au existat mai multe critici la adresa sistemului Ro Alert, deoarece acesta nu a putut să anunțe producerea tornadei din Dâmbovița.Ulterior, Raed Arafat a transmis că a discutat cu reprezentanții ANM și s-a stabilit introducerea în sistemul Ro-Alert a mai multor fenomene meteorologice precum vijeliile sau situațiile care se pot transforma în cod roșu.Pentru prima dată s-a vorbit despre crearea asistemului Ro-Alert în luna septembrie 2017, după ce o furtună puternică a produs cinci decese în județul Timiș.Un an mai târziu, la finalul lunii septembrie 2018, au avut loc primele probe ale sistemului de alertare.Pentru crearea sistemului de avertizare au fost alocate 6 milioane de euro.