Csaba Asztalos: Este contraproductivă eliminarea limbii române din examenele copiilor maghiari

Președintele CNCD, Csaba Asztalos, spune că propunerea PCM, de eliminare a limbii române din examenele copiilor etnici maghiari este contraproductivă, soluția fiind adaptarea curriculei la condiția copilului a cărui limbă nativă nu este româna și intervenția statului român prin politici publice, scrie Mediafax.



”Eu vorbesc și în calitate de cetățean român de etnie maghiară care a studiat într-o clasă cu predare în limba maghiară și apreciez că este contraproductivă propunerea de eliminare a examenului de limbă română pentru copiii etnicilor maghiari. Cred că este nevoie de o adaptare la situația elevilor care învață într-o clasă cu predare în limba minorităților, în sensul în care curricula examenului trebuie adaptată astfel încât să se ia în considerare diferența care există între elevul care învață în clasă cu predare în limba maternă raportat la cel cu predare în limba română, pentru că limba oficială în stat pentru elevul maghiar nu este limba nativă”, a declarat într-un interviu acordat MEDIAFAX președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminării, Csaba Asztalos.

Csaba Asztalos spune că elevul maghiar nu studiază limba și literatura română de pe poziția de limbă maternă, așa cum face elevul român și spune că exact din acest motiv se impune adaptarea curriculei, pentru că gradul de dificultate, elementele de învățare diferă.

”Eu pledez pentru o adaptare a curriculei la realitatea elevului pentru care limba oficială a statului este limba maternă. Adaptarea înseamnă că dacă dumneavoastră studiați în limba română aveți un avantaj în sensul în care dați un examen în limba dumneavoastră maternă, în timp ce pentru copilul de limba maghiară, limba română nu este limba maternă, ci limba oficială în stat”, a detaliat președintele CNCD.

În opinia sa, soluția este implicarea statului român prin politici publice pentru ca și minoritarii să aibă șansa însușirii limbii române la un nivel competitiv.

”Soluția ar fi ca statul român să aplice politici publice astfel încât și minoritarii să aibă șansa de a-și însuși la un nivel competitiv limba română și nu apreciez că eliminarea examenului de limbă română ar servi acestui scop”, a spus Csaba.

El este de acord cu inițiatorii propunerii legislative doar în sensul în care actualul sistem de predare pentru copiii etnicilor maghiari generează discriminare dar respinge soluția găsită de aceștia, în aceeași măsură în care consideră că actualul sistem și-a dovedit falimentul.

”Am aceeași opinie cu inițiatorii în ceea ce privește faptul că actualul sistem de predare a limbii române generează discriminare pentru copiii maghiari în sensul că nu le oferă instrumentele și cadrul necesar pentru a-și însuși la un nivel rezonabil cunoștințele. Actualul sistem și-a dovedit falimentul. Nici nu este fair play să susțină examenul la limba română la același nivel cu copilul român pentru că pentru că pentru copilul maghiar limba română nu este limbă maternă. Deci, foarte puțini și foarte greu vor putea să susțină la același nivel cu elevul român din această diferență care rezultă din simplul fapt că alta e limba maternă. Acest sistem generează discriminări pentru copilul maghiar dar eu nu cred că soluția este eliminarea dexamenului de limbă și literatură română ci modificarea curriculei, inclusiv de examen, a metodelor de predare și propunerea unor politici publice care să asigure copilului maghiar cadrul în care să-și exerseze limba română. Deci, sunt de acord cu inițiatorii că actualul sistem generează discriminare dar nu cred că soluția eliminarea limbii române de la examene”, a punctat șeful CNCD.

Acesta a dat și câteva exemple de politici publice pe care statul român le-ar putea susține și a spus că, la momentul actuale, ele sunt asumate, pe cont propriu de părinții care le finanțează.

”Politici publice de genul: finanțează statul programe de schimb de elevi, adică elevul maghiar din Harghita, dacă dorește să petreacă trei săptămâni undeva în Iași cu copiii români, pentru a avea posibilitatea să exerseze într-o familie de români limba română, cum și copilul român din Iași poate să meargă trei săptămâni în comunitatea din Harghita. Ceea ce vă spun eu acum se întâmplă prin finanțare particulară a părinților. Știu de schimb de elevi de clase dintr-o localitate din Covasna cu o localitate din Oltenia. Plus tabere de limbă română, sau studenții care sunt la secția de filologie română să fie plătiți și să facă practică în comunități în care nu trăiesc români și unde maghiarul nu are cu cine să exerseze limba română, pentru că marea problemă aici este, în acele comunități în care maghiarul nu are posibilitatea să exerseze limba română”, sunt doar câteva exemple de politici publice pe care le-a sugerat președintele CNCD.

El spune că în județele Harghita și Covasna ”copiii maghiari mai degrabă vorbesc în engleză decât în română, pentru că o cunosc mai bine și e mai bine ca și curriculă. În acest moment, actualul sistem de predare în limba română generează discriminări. Uitați-vă la statisticile de promovare a examenelor după clasa a opta cât și la bacalureat, clasele cu predare în limba maghiară au un procent substanțial mai mic de promovare, după care toate acestea se rostogolesc și au efecte negative asupra accesului la învățământul superior, respectiv accesul la piața muncii. Noi, ca maghiari, în România avem nevoie să ne însușim la un nivel rezonabil și competitiv limba română.”

Președintele CNCD a deplâns politizarea subiectului și a spus că este rușinos faptul că guvernul ungar finanțează, în locul celui român, pregătirea copiilor maghiari din România, pentru ca aceștia să poată ține pasul cu cei români la examenele de română și matematică pentru bacalaureat.

”Subiectul predării în limba română este, din păcate, extrem de politizat. Dacă ar fi scos din mediul politic și discutat tehnic și statul român ar investi în politici publice... Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți că guvernul Ungariei alocă anual aproape un milion de euro pentru meditații de limbă română și matematică pentru elevii maghiari din Harghita - Covasna, cam de vreo patru-cinci ani. Cel care plătește meditații pentru elevii maghiari din Harghita-Covasna la limba română nu este guvernul României, e guvernul Ungariei. Prin ONG-uri, guvernul Ungariei finanțează această activitate. E rușinos. Asta ar trebuie să o facă Ministerul Educației din România, nu guvernul Ungariei”, a spus Csaba.

El spune că situația din România seamănă cu ceea ce face Ucraina în cazul etnicilor români și maghiari.

”Ce se întâmplă în România este aproape mot-a-mot cu românii și cu maghiarii din Ucraina. Ucraina a aplicat aceleași politici. Eu am lucrat pe Ucraina pentru Comisia Europeană vreo șase ani, am evaluat aspectele acestea și face același lucru, doar că în Ucraina lucrurile sunt mult mai grave. La noi, lucrurile sunt echilibrate dar sunt aceste probleme pe care putem să le gestionăm dar, din punctul meu de vedere, nu cu astfel de propuneri”, a conchis Csaba Asztalos.

Partidul Civic Maghiar (PCM) va depune, săptămâna viitoare, în Parlament, o inițiativă legislativă de modificare a Legii Educației care prevede eliminarea examenelor de limba română la Evaluarea Națională de la sfârșitul claselor a VI-a și a VIII-a și la Bacalaureat pentru elevii maghiari.

Președintele PCM, Mezei Janos, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că motivul care a stat la baza propunerii legislative este că elevii maghiari sunt discriminați față de cei români, având în plus examenul de limba română, scris și oral.

Potrivit liderului PCM, inițiativa nu înseamnă că elevii maghiari nu trebuie să cunoască limba română. Acesta speră ca demersul parlamentar al PCM să fie sprijinit și de UDMR, dar și de parlamentarii români.