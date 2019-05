Teodorovici se declară nemulțumit de noua șefă a ANAF. Mihaela Triculescu va fi evaluată în următoarea perioadă

Teodorovici, citat de Mediafax.

În presă au apărut informații legate de o posibilă demitere a președintelui ANAF.

„Sarcina pe care o are orice șef al ANAF este de a colecta, de a restructura, de a reforma sistemul. Vis-a-vis de partea de colectare, categoric putea să fie mai bună. Nu pot să mă declar mulțumit, nu am să spun altfel decât este situația reală. Fiecare dintre noi stăm până vom fi schimbați. Are obligația ca până la final de prim semestru, când facem prima rectificare, să rămână în planul de colectare impus de ministrul de Finanțe. Pe lângă cele 21 de procente din PIB pe care trebuie să le colecteze, obligația ANAF este de 30%, să vină cu măsuri mai eficiente de colectare. Oficial când am făcut bugetul era 28%, dar obligația era să vină cu măsuri mai eficiente pentru a crește la 30%. Știu că nu este simplu, dar România are nevoie de bani pentru a face și mai multe, pentru că nevoile sunt foarte mari”, a spus ministrul.

Cine este Mihaela Triculescu