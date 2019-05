Iohannis, la Florența: Democraţia nu e în pericol în UE, dar este sub presiune

Democraţia nu este în pericol la nivelul UE, dar este sub presiune, iar cei care cred în Europa trebuie să aibă mai mult curaj în condiţiile în care Uniunea se confruntă cu diverse probleme, precum Brexitul, imigraţia sau şomajul, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, vineri, la Conferinţa "The State of The Union", organizată de Institutul Universitar European de la Florenţa, transmite Agerpres.





În opinia sa, pentru a readuce optimismul la nivel european trebuie să se meargă la sursa problemelor. El a adăugat că trebuie să se vorbească mai mult despre soluţii şi probleme rezolvate şi mai puţin despre crize la nivel european.





Preşedintele Iohannis a menţionat că atât presa, cât şi politicienii contribuie la "demonizarea" UE.





"Dacă deschizi astăzi un ziar sau te uiţi la televizor, uneori auzi şi veşti bune, dar, de cele mai multe ori, afli despre crize, despre nenorociri, despre atacuri, oricum despre ceva dificil, dar foarte rar afli despre lucruri bune. Spre exemplu, piaţa unică s-a dezvoltat şi a oferit locuri mai bune de muncă şi şi-a crescut competitivitatea. Aceasta este o problemă. Nu înseamnă neapărat că trebuie să schimbăm presa, ci trebuie să schimbăm noi, politicienii, modul în care creăm aceste imagini. Dacă creăm o imagine pozitivă, atunci ea va fi folosită de către jurnalişti", a subliniat Klaus Iohannis.





El a completat că a doua problemă este că politicienii înşişi sunt "o problemă".





"Noi toţi, cei de aici, cunoaştem politicieni care merg la Bruxelles şi spun acolo că da, totul este în regulă, că UE este puternică şi vom continua pe acelaşi drum. Dar apoi vin alegerile şi pleacă la ei acasă şi cetăţenii întreabă: domnule politician, de ce nu ai făcut nimic acolo, de ce nu aţi construit drumuri? Politicienii vor răspunde: nu m-au lăsat cei de la Bruxelles. Aşa că învinovăţirea Uniunii Europene acasă, în fiecare stat, este extrem de populară, câtă vreme avem astfel de politicieni care între ei spun că UE este bună, dar acasă, când se duc în ţările lor, spun că UE nu e bună sau un lucru rău se întâmplă din cauza UE. (...) Nu trebuie să venim doar cu proiecte care să construiască viitorul, dar noi, ca politicieni, trebuie să fim şi sinceri. Dacă realizăm aceste oportunităţi pentru a mişca lucrurile în direcţia cea bună, facem acest lucru, dar, dacă nu reuşim să le ducem în direcţia cea bună, trebuie să recunoaştem că proiectul a fost greşit. Dar să nu încercăm de fiecare dată să învinovăţim Uniunea Europeană. Cu siguranţă greşesc şi cei de la Bruxelles, dar nu sunt de vină pentru tot ", a susţinut şeful statului.