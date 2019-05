VIDEO Clipul zilei- Vloggerul Mircea Bravo: "Așa a zis bunica!"

Un videoclip lansat de un vlogger din Cluj prin care tinerii sunt îndemnați, într-o manieră umoristică, să iasă la vot la alegerile europarlamentare din 26 mai, a strâns în trei zile peste 3 milioane de vizualizări.

Clipul vloggerului Mircea Bravo redă atitudinea tinerilor care au libertatea alegerii, dar nu o prețuiesc ("eu nu sunt cu politica, nu sunt cu alegerile, că toți sunt la fel, un om în plus sau în minus nu contează") vs. experiența și pragmatismul bunicii ardelene, care și-ar fi dorit să aibă de ales, în tinerețe, scrie euractiv.ro

Clipul lui Mircea Bravo a adunat în trei zile peste 3 milioane de vizualizări pe Facebook și peste 181.000 pe YouTube. A fost distribuit pe Facebook de aproape 119.000 de ori și preluat masiv de publicații online și de alte canale mass-media.

Despre Mircea Bravo

Mircea Bravo a început în 2014 cu videouri cu camera ascunsă (așa-zisele farse). A parcurs țara și a filmat în Cluj-Napoca, București, Timișoara, Constanța, Iași, Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Zalău, Bistrița etc. Dupa un an, foarte mulți îl recunoșteau și nu mai țineau farsele.





Un coleg a venit cu ideea să realizeze video-reportaje.





"Am început să călătorim și în afara țării și am realizat reportaje în: Anglia, Franța, Spania, Italia, Belgia, Austria, Rusia etc. Vrem ca prin fiecare reportaj să facem lumea să râdă, dar și să transmitem informații despre locurile în care am filmat: infoteinment.(information+entertainemnt)", scrie Mircea Bravo, pe pagina Facebook. Are peste un milion de fani pe pagină.