Povestea lui Audrey Hepburn în 800 de fotografii - ''Intimate Audrey”

Expoziţia ''Intimate Audrey'' a fost concepută în jurul a aproximativ o mie de fotografii şi obiecte personale ale actriţei, strânse laolaltă de unul dintre cei doi fii ai săi, Sean Hepburn Ferrer, născut în 1960 în urma relaţiei vedetei cu actorul şi producătorul american Mel Ferrer.Dincolo de imaginea de vedetă hollywoodiană cu o ascensiune fulminantă (a primit un premiu Oscar la 25 de ani pentru rolul din filmul ''Roman Holiday''), parcursul propus de expoziţie se concentrează pe soţia, mama şi femeia implicată în acţiuni umanitare ca Ambasador UNICEF al Bunăvoinţei. ''Nu aflăm nimic nou, însă, când ajungem la final, înţelegem că fata de care s-a îndrăgostit o lume întreagă (...) a înflorit în această femeie. O vedem, o simţim'', a declarat pentru AFP Sean Hepburn Ferrer în timpul unei vizite în ajunul deschiderii expoziţiei.''Această femeie, care a fost o figură emblematică a stilului, a trăit de fapt într-o micuţă rochie de bumbac toată viaţa ei, o viaţă simplă'', a adăugat el referindu-se la imaginea consacrată a vedetei, asociată adesea cu rochia lungă, neagră şi sexy - creaţie Givenchy - purtată în pelicula "Breakfast at Tiffany's".Audrey Hepburn, pe numele său real Audrey Ruston, s-a născut la 4 mai 1929 în Ixelles din Bruxelles, tatăl său fiind britanic iar mama olandeză. Expoziţia cuprinde circa 800 de fotografii, unele dintre acestea inedite, portretele alb-negru evocă genealogia sa şi severitatea aristocraţiei olandeze - o lume din care a făcut parte în copilărie.Au urmat apoi primii paşi la Londra, unde adolescenta a visat să devină dansatoare de balet. Audrey Hepburn a fost însă nevoită să renunţe la această năzuinţă, a amintit Sean Hepburn Ferrer, din cauza stării sale fizice precare, afectată de război, iar filmul s-a dovedit a fi ''o alegere implicită''. Carierea cinematografică i-a adus un premiu Oscar (Roman Holiday) și patru nominalizări (Sabrina, The Nun's Story, Breakfast at Tiffany's, Wait until the Dark) dar și transformarea ei într-o figură iconică, fiind considerată una dintre cele mai frumoase și elegante femei.Expoziţia, inaugurată nu departe de Galeriile Regale şi de Palatul Regal, poate fi vizitată până la data de 25 august, iar sumele încasate vor fi direcţionate pentru susţinerea luptei împotriva bolilor rare şi a cancerului, maladie care a curmat viața celebrei actrițe.