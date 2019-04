Laburiștii decid dacă vor cere al doilea referendum privind Brexit-ul

În condițiile în care Londra a obținut de la Uniunea Europeană o amânare până la finalul lunii octombrie, liderul laburiștilor Jeremy Corbyn este presat de mai mulți paramentari și membri de partid să susțină un al doilea referendum sau să solicite un vot de conformitate asupra acordului Brexit negociat de premierul conservator Theresa May, scrie Reuters.Până acum, partidul și-a menținut poziția potrivit căreia va susține un astfel de vot doar pentru a împiedica ceea ce ei numesc ”un Brexit conservator dăunător” sau pentru a bloca o ieșire din blocul comunitar, fără niciun acord, ceea ce ar afecta în special mediul de afaceri.Pe de altă parte, mai multe surse din cadrul Partidului Laburist au declarat pentru The Times că discuțiile dintre Guvernul condus de prim-ministrul Theresa May și Partidul Laburist au făcut progrese semnificative. De asemenea, sursele laburiste au transmis că Guvernul pare să fi devenit mai deschis în ceea ce privește propunerile opoziției pentru Brexit.Rezultatul discuțiilor între premierul britanic Theresa May și partidul de opoziție, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, ar putea fi anunțat în următoarea săptămână, a declarat duminică negociatorul-şef UE, Michel Barnier.Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. Liderii Uniunii Europene au semnalat că Marea Britanie va fi exclusă pe 1 iunie în cazul în care Camera Comunelor nu aprobă Acordul Brexit şi refuză participarea la scrutinul europarlamentar.Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici.