Răzvan Cuc a mers cu trenul la mare și a inspectat toaletele din vagoane. Trenul a ajuns la destinație cu 5 minute mai devreme

El s-a declarat mulțumit de călătoria avută cu trenul CFR Călători. „Am decis să fac această călătorie astăzi cu operatorul național de transport feroviar tocmai pentru a vedea exact cum se desfășoară condițiile de circulație pentru turiștii care vin la mare. Am venit cu un tren care a fost modernizat în 2018 în România, asta e foarte important, și toate investițiile pe care le va derula de acum înainte CFR Călători pe partea de modernizare de vagoane, de locomotive, se vor face în România. Am fost mulțumit de condiții. Am făcut o inspecție în tot trenul să văd toaletele cum sunt, totul a decurs conform așteptărilor, adică foarte bine. O călătorie de două ore, 225 de kilometri. Eu cred că merită să venim cu trenul la mare”, a spus ministrul Transporturilor.El a anunțat modernizarea a peste 300 de vagoane și lucrări de reparații, transmite Mediafax.”Anul acesta se vor moderniza peste 300 de vagoane în România, în unitățile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetară la CFR Călători pentru aceste modernizări. Suplimentar, bineînțeles se va face și achiziție de material rulant”, a spus Răzvan Cuc.Ministrul Transporturilor a anunțat că și tronsonul de cale ferată dintre Contanța și Mangalia, care face legătura cu multe stațiuni de pe litoral, va intra în lucrări de reabilitare.”Tronsonul acesta, care este foarte folosit timp de trei luni de către turiști, va intra în reabilitare în acest an pe fondurile CFR Infrastructură. Este un proiect destul de costisitor, vorbim de 200 de milioane de euro, probabil că se va lansa și un proiect de modernizare, dar întreținerea se va începe anul acesta la acest tronson de 50 de kilometri de cale ferată”, a mai spus Răzvan Cuc.Răzvan Cuc a anunțat că verificările vor continua în zona litoralului, având în vedere începerea sezonului estival.