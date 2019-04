Florentin Pandele susține că Gabrielei Firea i-a fost găsită în colon "o sârmă de vreo 3 centimetri" și că ea a refuzat să se trateze în străinătate

Într-un interviu în tandem, în locuința lor din Voluntari, înconjurați de icoane, Gabriela Firea și Florentin Pandele au vorbit, la România TV, despre "familia creștină" și despre ultimele luni în care primarul general a avut probleme de sănătate.Florentin Pandele a vorbit despre cele trei intervenţii chirurgicale la care a fost supusă soţia sa, începând din luna decembrie."Eu am aflat de abia în luna noiembrie, pentru că soţia mea nu ştie să se vaiete, nu ştie să spună < >. M-am trezit de câteva ori noaptea şi am găsit-o pe marginea patului, aplecată de durere. Nu spunea absolut nimic. În decembrie a avut o intervenţie chirurgicală de urgenţă, în ianuarie încă o intervenţie chirurgicală, unde i s-a găsit o sârmă de vreo 3 centimetri în colon. În martie a avut cea mai importantă intervenţie chirugicală, care ne-a dărâmat pe toţi, numai pe ea nu", a afirmat Florentin Pandele în interviul pentru România TV, potrivit imaginilor publicate de stiripesurse.ro.El a susținut că atunci mai mulți prieteni au închiriat un avion pentru a o duce pe Gabriela Firea la o clinică din străinătate, dar aceasta a refuzat."Mi-am rugat în regim de urgenţă câţiva prieteni, cărora vreau să le mulţumesc. În acea noapte au închiriat un avion să o ducem la o clinică la Nisa. Ceea ce ea nu a acceptat. I-am zis: < >. Culmea, chiar în ziua respectivă cei mai buni medici gastro erau plecaţi la un congres la Madrid. Am vorbit cu un medic să o sedăm. Mi-a zis că nu avem cum să plecăm cu ea", a declarat Pandele.Gabriela Firea a intervenit și a susținut că nu a dorit să se trateze în străinătate pentru că are maximă încredere în medicii din România și în cei de la Spitalul Cantacuzino, unde s-a tratat."Am insistat să rămân și sunt convinsă că am făcut bine", a afirmat Firea. Ea a mai spus că în luna mai este programată pentru o patra intervenţie chirurgicală.Liderul consilierilor PNL, Ciprian Ciucu, a criticat atitudinea Gabrielei Firea, acuzând că astfel aceasta încearcă să câștige capital electoral."Dar, așa cum îmi provoacă silă invaderea intimității, tot așa mă dezgustă și exibarea și mediatizarea vieții private în scopul de a obține milă și, în consecință, favorabilitate politică. Plus că, orice e posibil, poate fi adevărată sau poate fi mincinoasă versiunea soților Firea. Au ales să se exhibe cu faptul că G. Firea a înghițit o sârmă și cică asta e atentat... Cum ei, din inițiativă proprie, au adus chestiunea in spațiul public, retinerea politicoasă asupra acestui subiect este deja caducă. Acum o sa spună ca nu a putut face ce a promis pentru că a lipsit bolnavă pentru că o conspirație i-a dat cumva sârmă", a scris Ciucu pe Facebook.