Declarație surprinzătoare a lui Juncker: ”Viktor Orban a fost mereu un erou”

Într-un interviu pentru ziarul polonez Rzeczpospolita, Juncker a declarat că îl respectă foarte mult pe Orban, pe care îl saluta cândva, mai în glumă, mai în serios, cu apelativul ”dictatorule”, notează politico Aprecierile sale vin în contextul în care a fost ținta unei campanii de denigrare a guvernului de la Budapesta, iar Fidesz a fost suspendat din calitatea de membru al Partidului Popularilor Europeni, partid din care face parte și Juncker.”Îl cunosc din a doua jumătate a anilor 90, când a devenit premier pentru prima oară. Înainte de asta, l-am admirat pentru curajul de care a dat dovadă pe vremea când armata sovietică era încă staționată în Ungaria”, a spus președintele Comisiei Europene.“Pentru mine, a fost mereu un erou. În plus, am o relație personală bună cu el. Și sunt sigur că și el ar spune același lucru despre mine”, a comentat Juncker. ”Ani de zile, l-am strigat, în privat, dictatorule și râdea”, a adăugat el.În pofida acestor relatări, Juncker a apărat politicile forurilor europene în ceea ce privește sancționarea Poloniei și a Ungariei pentru abaterile de la valorile statului de drept. “Statul de drept este piatra de temelie a Uniunii Europene. Din când în când, anumite state își permit să fie insubordonate, în funcție de cine se întâmplă să fie la guvernare și de stadiul ciclului politic în care se află”, a comentat el.“Dar sunt încrezător că, în câțiva ani, acest subiect nu o să ne mai creeze probleme, a mai spus Juncker, completând că statele care s-au aflat sub influența URSS înainte de prăbușirea comunismului au nevoie de timp pentru a ”internaliza” tot ceea ce ține de statul de drept.El a negat acuzațiile potrivit cărora ar fi ignorat statele central-europene pe durata mandatului său care se apropie de sfârșit. “Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru ca aceste state să se alăture zonei euro în funcție de realizările lor”.În condițiile în care tot mai mulți atrag atenția asupra riscului ca politicienii eurosceptici să prindă teren la alegerile pentru Parlamentul European, Juncker s-a arătat optimist: ”Va fi cu siguranță diferit. Totuși, cred că, în aceste alegeri, cei care au promovat un naționlism nesăbuit vor plăti prețul pentru asta”.