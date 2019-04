Procesul lui Harvey Weinstein a fost amânat pentru luna septembrie

Procesul în care producătorul de film Harvey Weinstein va fi judecat pentru agresarea sexuală a două femei, programat iniţial să înceapă pe 3 iunie, la un tribunal din Manhattan, New York, a fost amânat pentru 9 septembrie, potrivit variety.com, citat de Mediafax.





Decizia a fost luată de un judecător vineri și va oferi echipei de avocați a lui Weinstein timp suplimentar să se pregătească pentru proces.





Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanță din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol și alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 și 2006, iar poliția a făcut publică doar identitatea uneia dintre cele două victime, Mimi Haleyi, o fostă asistentă de producție a lui Weinstein. Potrivit autorităților americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral.





Pe numele lui Weinstein au fost formulate cinci capete de acuzare, inclusiv viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă chiar și o pedeapsă cu închisoarea pe viață, dacă va fi găsit vinovat.





Procuratura americană vrea să cheme în instanță și alte femei, pentru a stabili dacă au de a face cu un tipar de comportament.





Peste 70 de femei, printre care actrițe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale polițiilor din Los Angeles și Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când a fost și inculpat.