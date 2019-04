​VIDEO Joe Biden intră oficial în cursa pentru alegerile prezidențiale: ”America is an idea”. Sondajele îl dau câștigător în fața lui Trump

”Ducem o luptă pentru sufletul acestei națiuni„, a spus Biden, în videoclipul în care își anunță candidatura, sub titlul ”America este o idee” (America is an idea), în contrapondere cu ”Make America great again!” sau ”America first!” cu care a câștigat Trump.







Biden îi îndeamnă pe americani să nu-i mai dea lui Donald Trump încă un mandat la Casa Albă, spunând că în joc este chiar soarta democrației din SUA.





sondaj Morning Consult/Politico, realizat în perioada 19-21 aprilie îl dă pe Biden câștigător în fața lui Donald Trump, cu un avans de opt procente.

Astfel, potrivit sursei citate, în ipoteza unei confruntări între cei doi, democratul Joe Biden ar obține 42%, în timp ce actualul președinte republican Donald Trump ar obține 34%.







Când vine vorba despre segmente de electorat, Biden are un avans 17 procente în rândul femeilor, 22 de procente în rândul tinerilor și 10 procente în rândul celor care se declară independenți.







Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 1.992 de persoane cu drept de vot și are o marjă de eroare de 2%.





Biden a fost vehiculat drept posibil candidat al partidului democrat pentru alegerile prezidențiale din 2016, însă vicepreședintele a decis atunci să nu intre în cursă și să o susțină pe Hillary Clinton. El a anunțat că renunță la o candidatură la scurt timp după moartea fiului său.







Biden a făcut echipă cu fostul președinte al SUA, Barack Obama, cei doi fiind foarte apropiați și având o relație de prietenie.