PNL anunță ca va ataca la CCR legea privind repatrierea rezervei de aur

”Vorbimm despre un proiect de lege care are un populism aparte în aceste zile, pentru că suntem în campanie electorală. Folosiți acest proiect de lege pentru a reduce la tăcere anumite voci care va critică pentru mdoficiarile pe acre le faceți la codurile penale. Este un proiect care pare că în viitor ar putea deveni periculos pentru această țara, așa cum sunteți cu toții în această guvernare. Rezervă de aur reprezintă credibilitatea acestei țări, nu credibilitatea PSD-ului sau a colegilor din comisia de buget-finanțe sau a lui Teodorovici. Că să treceți acest proiect de lege trebuie să faceți un lcuru simplu, să obtinerti opinia BNR. Nu ați făcut acest lucru, treceți proiectul în mod ilegal și îl vom contesta la Curte. Știți care sunt cele trei țări care și-au repatriat în mod total rezerva de aur? Venezuela, Turcia și Ungaria. Din modul de comportament politic pe care îl practicați este perfect rașional să vă aliniați cu aceste trei țări”, a delcarat Pavel Popescu, în plenul Camerei Deputaților, citat de Mediafax.În replică, deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu a afirmat că orice stat are dreptul să își țină în țară averea. Ea l-a contrazis pe liberal, afirmând că Venezuela nu a putut să își repatrieze aurul.„Colegul spune că doar Rusia ,Turcia și Venezuela își repatriază rezervă de aur. Despre Venezuela probabil a auzit dumenalui ceva. A încercat să își repatrieze rezervă de aur și nu prea i s-a permis. În schimb alte țări care își repatriază rezervă de aur sunt Belgia, Olanda, Elveția, Austria și Germania. Orice stat până la urmă încearcă să își țină în țara avuțiile. Noi nici până în prezernt nu ne am recuperat tezaurul acre se află în Rusia. Ne-am depozitat la un moment dat tezaurul polonezilor pe care imediat după război l-am dat inapii. Nu avd care e problemă să aducem rezervă de aur în România. Nu este neapărat de costuri, ci cerd că este și o chestiune de naționalism să avem aurul în țara. Se pare că doar grupul PSD susține că să se întoarcă în țara rezervă de aur”, a declarat Vasilescu, în plenul Camerei Deputaților.Liderul de grup al deputaților UDMR, Attila Korodi, a anunțat că UDMR nu susține proiectul legislativ.„Grupul UDMR nu votează această lege. Credem că dezbaterile nu au conturat o abordare care să aducă aproape poziția BNR. Sunt lcururi care se leagă și de elemente raționale și simbolice. Grupul UDMR votează împotrivă”, a afirmat Korodi Attila.Și deputatul USR Cosette Chichirău a declarat că România ar trebui să își recupereze tezaurul din Rusia, nu cel din Londra.„Scopul principal al rezervelorde aur nu este să genereze venituri, ci să dea credivbilitate României. Este vorba de credibikitatea externă și siguranță.BNR nu poate acceptă instrucțiuni nici măcar de la Parlamwnt. PSD ar trebui să meargă la Moscova să se ocupe de naționalism, nu la Londra. La Moscova este tezaurul de recuperat, cel de la londar este deja al nostru”, a afrimat Chichirău.Deputatul ALDE, Alexandru Băișanu, a precizat în timpul dezbaterilor că ALDE s-a răzgândit și susține inițiativa legislativă.„Discutăm să ne abținem de la acest vot, dar ne-am hotărât să votăm pentru. Am văzut două partide care se opun, primul USR și știm clar că acolo există deputați care nu au nicio legătură cu interesul acestei țări. Al doilea partid, UDMR, reprezentat de deputații maghiari. În momentul acesta sunt hotărât să votez da numai oentru această. Dacă ei se oipun știu ei de ce se opun. BNR nu este stat în stat. Parlamwentul este cel acre hotărăște și destinele aurului românesc. Încercați să nu mai mințiți. Este un fals și va propunem să venmiti cu soluții, nu cu negarea a ceea ce afcem noi în acest moment”, a conchis Băișanu.Și deputatul PMP Marius Pașcan a afirmat că rezerva de aur trebuie să rămâna la Londra pentru că reprezintă o garanție pentru țară.„Există un curent politic care bântuie astăzi Europa, natrionalismul-populismul. Un curent periculos pentru că nu are nicio legătură cu realitatea. Una e să fii naționalist și altă e să aduci inflație, să creezi o țara absolut instabilă care este în vizorul UE. Și acest prioiect se înscrie în această categorie populistă. Această rezervă a României în afară țării are acest rol, care nu poate fi gândit emoțional. Ea oricând poate fi convertită într-o valută de folos țării. Este o garanție pentru cei care ne monitorizeaza”, a afirmat Pașcan, în plen.Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul legislativ iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae care prevede ca Banca Naţională a României (BNR) să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate.