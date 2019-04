Cătălin Ioniță iese basma curată în scandalul doctoratului / Academia de Poliție a stabilit că șeful DGA nu a plagiat

Comisia de analiză a doctoratelor din Academia de Poliție a stabilit că teza de doctorat a directorului Direcției Generale Anticorupție (DGA), Cătălin Ioniță, nu este plagiată, scrie Mediafax. Asta, deși Press One scria în ianuarie că toată lucrarea lui Ioniţă (de 196 de pagini), "Criminogeneza infracțiunilor cibernetice", este plagiată. Cătălin Ioniță își va menține titlul de doctor.

Directorul Direcției Generale Anticorupție (DGA), Cătălin Ioniță, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că reprezentanții Comisiei de analiză a doctoratelor din Academia de Poliție au stabilit că teza sa de doctorat nu este plagiată, el menținându-și titlul de doctor.

La finalul anului 2018, Academia de Poliţie, unde şi-a susţinut fostul şef al Poliţiei Române, actualmente şef DGA Cătălin Ioniţă, lucrarea de doctorat, a demarat verificări după acuzaţiile că acesta şi-ar fi plagiat teza de doctorat. Şeful DGA a precizat, la acea vreme, pentru MEDIAFAX, că teza a răspuns exigenţelor academice.

Lucrarea de doctorat a lui Cătălin Ioniţă se numeşte “Criminogeneza infracţiunilor cibernetice”, are 196 de pagini și "se dovedeşte a fi plagiată integral, de la primul până la ultimul rând", a scris Press One.

La punctul 4 al articolului semnat de dr Horațiu Dan Dumitru”Pornografia infantilă în Internet”, scris cu 9 ani mai devreme decât momentul în care a luat Cătălin Ioniţă doctoratul, se arată: “Pornind de la prevederile Convenției, Parlamentul României a adoptat recent Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, care în Titul III reglementează prevenirea și combaterea criminalității informatice. În cuprinsul reglementarii, prevederile art.35 alin.1 lit.i) și alin.2 (definirea expresiilor materiale pornografice cu minori și fară drept), precum și cele ale art.51 (incriminarea pornografiei informatice prin sisteme informatice) din lege au relevanta pentru studiul nostru”.

Potrivit sursei citate, paragraful a fost copiat integral în lucrarea şefului DGA, fără menţionarea sursei, fiind păstrată inclusiv menţiunea “recent”, deşi diferenţa de timp din momentul emiterii legii şi teza de doctorat era una mare. Un alt paragraf identic: “În lumina acestui document international, libertatea de exprimare în Internet trebuie să fie supusa unor rigori extreme, întrucât spațiul cibernetic este locul care oferă pedofililor posibilități ample de a schimba idei, fantezii și sfaturi, destinate să încurajeze și să faciliteze exploatarea sexuala a copiilor. (…) Totuși, Articolul 9 din Convenție nu utilizează formula date informatice. În opinia noastră, incriminarea ar trebui să se extindă, în orice caz, asupra acelor conținuturi din Internet care fac apologia faptelor penale cu caracter sexual, îndreptate împotrivă copiilor. Problema se poate complica în cazul paginilor Web care prezinta nuvele implicând relații sexuale cu sau intre minori, în raport cu care partizanii libertății de exprimare în Internet ar putea invoca argumente referitoare la valoarea artistica a unor asemenea producții”.

O altă parte care apare atât în lucrarea de doctorat, cât şi în articolul din 2003: “Convenția situează în sfera ilicitului penal oferirea sau punerea la dispoziție a pornografiei infantile prin intermediul sistemelor informatice. Este avuta în vedere crearea de pagini Web și de conexiuni către asemenea site-uri. Raportul explicativ nu insista asupra modalităților practice de a oferi și a pune la dispoziție, dar menționează că aceste acțiuni trebuie să implice posibilitatea persoanei respective de a furniza, în mod efectiv, conținuturile prohibite”.

Cătălin Ioniţă a fost numit la conducerea IGPR pe 17 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 6 luni, în urma scandalului dintre Carmen Dan şi Mihai Tudose. Iniţial, Carmen Dan i-a cerut lui Mihai Tudose schimbarea din funcţie a şefului de atunci al Poliţiei Române, Bogdan Despescu, în contextul scandalului poliţistului pedofil. Mihai Tudose a acuzat-o însă pe Carmen Dan că l-a minţit când i-a spus că Ioniţă a acceptat să fie noul şef al IGPR şi i-a cerut atunci demisia. Carmen Dan nu a demisionat însă, ba chiar a anunţat, după o zi, că are acceptul lui Ioniţă pentru funcţie. Ulterior, PSD i-a retras sprijinul lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului.

"Onorabila Comisie de Etică, mă bucur că iată sunt oameni demni și oameni corecți care știu să aprecieze just și real toate probele pe care eu le-am prezentat, sunt sigur că din acest moment trebuie să înceteze toate denigrările, acțiunile care nu au niciun fel de concordanță cu realitatea. Este un document scris alb-negru, asumat, așadar trebuie să înceteze toate aceste denigrări la adresa mea, iar onoarea și demnitatea colegilor mei pe care țin neapărat să o apăr, este cea care mă determină ca toate aceste acțiuni pe care le fac să le duc până la capăt. Eu am spus un lucru foarte clar și când am intrat, și anume că adevărul este unul singur și că voi merge să apăr acest adevăr la toate instanțele și forurile", a declarat, la ieșirea de la Academia de Poliție, Cătălin Ioniță.