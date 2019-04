UPDATE Daniel Barbu, fostul șef al Autorității Electorale Permanente, audiat la DNA în dosarul privind subvențiile pentru PSD

Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente Daniel Barbu a fost audiat miercuri la DNA în legătură cu dosarul în care trezorierul PSD, Mircea Drăghici, este urmărit penal pentru delapidare și utilizarea subvențiilor primite de partid de la stat.



UPDATE: Barbu a precizat, la ieșirea de la DNA, că Autoritatea Electorală Permanentă a pus la dispoziție toate documentele cerute de procurorii anticorupție, încă din februarie, când a fost demarată ancheta și era președinte al AEP. Referitor la faptul că ar fi oprit un control al autorității la PSD, Barbu a susținut că a fost vorba despre un control de rutină.





"E legea care spune cum se cheltuiesc banii. În mod precis. Presupun că se poate autosesiza în orice materie (DNA- n.r.), nu am idee dacă în această materie trebuia să nu se autosesizeze. Fiecare partid cheltuiește banii cum consideră oportun, potrivit normelor legale. Nu era în atribuțiile mele să fac un control, era un departament autonom, deci eu personal, până nu există un raport al departamentului de control, pe linia AEP, probabil, o analiză a DNA. Am văzut că domnul Drăghici spune că sunt legale, alții că sunt ilegale, nu pot să mă pronunț. Nu a fost nici atunci, acum e cu atât mai puțin în competența mea. Nu mi-e teamă să vorbesc despre nimic, dacă vorbesc cu convingere sau despre ceva asupra căruia am cunoștință. În această materie, nu am cunoștință", a declarat Daniel Barbu, la ieșirea de la DNA, citat de Mediafax.



Întrebat insistent dacă avea semnale că sunt partide care chelutuie banii de la stat cu încălcarea legii, fostul șef al AEP a spus că ”da, cele pe care le-am văzut în presă, în unele comentarii ale unor politicieni”.







Anterior, fostul șef al DNA a refuzat să comenteze motivul pentur care a fost chemat la audieri.”Nu am niciun comentariu de făcut”, a spus Barbu, care este și candidat ALDE pentru alegerile europarlamentare.







Audierea lui Daniel Barbu ar avea legătură cu dosarul în care Mircea Drăghici este anchetat în legătură subvențiile acordate PSD de la bugetul de stat.







DNA a anunțat că procurorii au început urmărirea penală împotriva trezorierului PSD, Mircea Drăghici, pentru delapidare și utilizarea subvențiilor primite de la stat în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Potrivit anchetatorilor, el și-ar fi însușit 380.000 de euro din subvenția acordată partidului de către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a plăti un imobil de peste 500.000 de euro.

La începutul acestei luni, Mircea Drăghici, pentru delapidare și utilizarea subvențiilor primite de la stat în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Potrivit anchetatorilor, el și-ar fi însușit 380.000 de euro din subvenția acordată partidului de către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a plăti un imobil de peste 500.000 de euro.





În 22 ianuarie, Daniel Barbu, numit de ALDE la conducerea AEP, a dispus suspendarea controlului AEP la PSD privind cheltuirea banilor din subvenții.







DNA a cerut Autorităţii Electorale Permanente documente privind modul în care PSD a cheltuit banii primiţi de la stat în 2017 şi 2018. Direcţia Naţională Anticorupţia arăta, în bilanţul pe anul trecut, că are în lucru peste 20 de dosare în care se cercetează mai multe finanţări.





În 18 februarie, Daniel Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), motivând că vrea să candideze la alegerile europarlamentare.