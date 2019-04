Rectorul Universităţii din Bucureşti, profesorul Mircea Dumitru, preşedinte al Asociaţiei Universităţilor Balcanice

Potrivit unui comunicat de presă al UB, evenimentul survine după ce, la sfârşitul lunii martie a anului 2018, rectorul Universităţii din Bucureşti, profesorul Mircea Dumitru, a fost votat preşedinte în unanimitate de membrii prezenţi la Adunarea Generală a Asociaţiei."Mircea Dumitru va face parte din consiliul director al BUA, alături de fostul preşedinte al asociaţiei, profesorul Leonidas Mitkas, rector al Universităţii "Aristotel" din Salonic, de profesorul Erhan Tabakoglu, rector al Universităţii "Trakia" din Edirne, Turcia, de profesorul Damir Boras, rector al Universităţii din Zagreb, şi de profesoara Nermina Hadzigrahic, rector al Universităţii din Tuzla, Bosnia-Herţegovina", afirmă sursa citată.Balkan Universities Association este o asociaţie alcătuită din aproximativ 80 de universităţi din Grecia, Bulgaria, Turcia, Albania, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Kosovo, Serbia şi România. BUA îşi propune să contribuie la consolidarea procesului de pace şi de stabilitate în Balcani prin dezvoltarea relaţiilor bi- şi multilaterale de conlucrare şi colaborare academică şi ştiinţifică între universităţile membre."Colaborarea în domeniul cercetării ştiinţifice şi a activităţilor didactice a devenit cu atât mai necesară cu cât societatea, în general, şi comunităţile din zona Balcanilor, în particular, se confruntă cu noi provocări datorate unei dinamici tot mai accelerate a globalizării traduse în democratizarea cunoaşterii şi într-o mobilitate din ce în ce mai mare a studenţilor. În acest context, misiunea BUA este de a aduce la masa dialogului reprezentanţi ai universităţilor din zonă, reprezentanţi ai studenţilor, ai decidenţilor, ai mediului de afaceri pentru ca, împreună, să consolidăm în Balcani universităţi puternice şi atractive pentru ţările noastre şi pentru studenţii internaţionali", a afirmat profesorul Mircea Dumitru, citat în comunicat.Universitatea din Bucureşti susţine că îşi propune să susţină candidatura altor universităţi importante din România pentru a deveni membre ale BUA, în speranţa că pot contribui substanţial şi activ la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a educaţiei de calitate în această zonă.UB este membră activă în cadrul mai multor organizaţii academice internaţionale, între care CIVIS - European Civic University, UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe, Black Sea University Association, EUA - European University Association şi Silk Road University Network.