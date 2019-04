Gabriela Drăgan, director Institutul European din România: Democrația este ca un ceas elvețian, trebuie să știi cum funcționează, altminteri ți se pot vinde tot felul de falsuri

”Să ne aducem aminte ce zicea Churchill despre democrație, că nu este o formă perfectă de guvernare, putem să-i găsim o grămadă de hibe dacă vrem- și ea are o grămadă de hibe - dar este cea mai bună din ce am creat până acum. Dacă vom fi capabili să creăm o alta mai bună decât asta probabil că nu ne împiedică nimeni să o facem. Deocamdată acesta este sistemul democratic. Eu personal am trăit și într-o dictatură și vă spun că democrația cu toate lipsurile ei e de preferat oricărui sistem dictatorial, chiar și cu un dictator înțelept, deși nu știi niciodată dacă îl ai”, a spus Drăgan, care este și director al Institutului European din România.

”Sistemul democratic este perfectibil. E ca un ceas elvețian, trebuie să știi cum funcționează ceasul, altfel nu o să-l puteți repara. Altminteri vi se pot vinde tot felul de falsuri ca fiind ceasuri elvețiene. Nu toate sunt ceasuri elvețiene”, a spus ea.

Evenimentul este organizat de EURACTIV România, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Dezbaterea este realizată cadrul proiectului "eduVOTE in your village - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities”, cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului de subvenții al Parlamentului European în domeniul comunicării. Evenimentul are loc, în paralel, la sediul SNSPA din Bld. Expoziției nr. 30A, sala 804, etaj 8, sectorul 1 București și la Căminul Cultural al comunei Ciuruleasa, județul Alba.

Dezbaterea de tip duplex, transmisă LIVE VIDEO pe www.euractiv.ro și pe contul Facebook al EURACTIV România, oferă reprezentanților mediului academic, formatorilor de opinie și tinerilor/studenților bucureșteni ocazia unui dialog cu membrii unei comunități locale rurale. Duplexul este realizat cu suportul tehnic al Visual Expert.