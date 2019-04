Înalta Curte ar putea da luni sentința în dosarul lui Tăriceanu. Procurorii au cerut rejudecarea procesului

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) sunt așteptați, luni, să pronunțe decizia definitivă în dosarul președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care a fost achitat în primă instanță. La ultimul termen, procurorii au cerut rejudecarea procesului, transmite Mediafax.





Instanța supremă stabilise inițial pronunțarea pentru data de 8 aprilie, însă a fost amânată pentru 22 aprilie. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) va fi definitivă.





În ultimul cuvânt în fața judecătorilor, președintele Senatului a catalogat întreg procesul ca fiind o înscenare.





"Consider că acest proces în care am fost antrenat este o înscenare ca urmare a recomandărilor făcute în MCV, ca rezultatele luptei împotriva corupției să se soldeze cu “big fish”. Datorită pozițiilor pe care le-am avut sau le dețin fac parte din această categorie. Au încercat să mă târască într-un proces de corupție, nu au avut alte elemente, au încercat cu evaziunea fiscală, ar fi fost simplu pentru procurori să vadă că acea presupusă tranzacție nu a fost în realitate făcută. Au încercat să sugereze că eram la curent cu acea tranzacție. În 2008 aveam o agendă suficientă ca să am grijă și de cabinetul soției", a declarat atunci Călin Popescu Tăriceanu, în fața judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).





La rândul său, procurorul DNA a cerut rejudecarea procesului. "Dispuneți casarea sentinței penale 318 din 2018 și rejudecați având în vedere că instanța de fond nu s-a pronunțat pe fapta pentru care a fost trimis în judecată (...) Sunt întrunite în cauză elementele de mărturie mincinoasă, nu cum instanța de fond a refuzat să cerceteze. (...) Vă solicităm să dispuneți casarea cu trimitere spre judecare. Judecătorii de fond nu s-au pronunțat cu privire la actul de sesizare. Ar fi o încălcare a dreptului de apărare al inculpatului și al Parchetului", a declarat procurorul DNA, în fața instanței.





Apărătorii lui Călin Popescu Tăriceanu au solicitat instanței, să mențină soluția de pe fond, respectiv cea de achitare. "Solicităm să respingeți apelul ca nefondat menținând soluția atacată. Soluția este legală și temeinică. Consider că instanța fondului a procedat corect, este o hotărâre model și au aplicat corect deciziile Curtii", a susținut avocatul președintelui Senatului, în fața Înaltei Curți.





În primă instanță, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost achitat pentru acuzația de mărturie mincinoasă.

Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.





Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.





Procurorii afirmă că Tăriceanu a susţinut în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare şi nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.





Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie despre relaţia cu inculpaţii Tal Silberstein, Dan Andronic şi Remus Truică, despre întâlnirile şi discuţiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea imobilelor menţionate şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate.