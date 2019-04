Slobozia - studiu de caz. The Guardian scrie despre criza de personal medical din România din cauza emigrației

Gandac in salonul spitalului

The Guardian scrie despre lipsa personalului medical din sistemul românesc, după ce mii de doctori au hotărât să părăsească țara. Publicația ia ca studiu de caz secția de neonatologie dintr-un spital din Slobozia, unde o doctoriță care trebuia să se pensioneze acum câțiva ani a ajuns să lucreze mai mult ca oricând, din cauza exodului cadrelor medicale.

Potrivit The Guardian, Gabriela Dumitru face trei sau patru ture de 24 de ore pe săptămână, din cauză că în secție nu sunt decât doi medici. Și colegul ei este la vârstă de pensionare, are 75 de ani, iar oficial trebuia să iasă la pensie acum 15 ani. Ei împart munca a patru sau a cinci medici, aducând pe lume aproximativ 1.200 de copii pe an și având grijă de nou-născuți care dizabilități sau diferite ”dificultăți”.

Publicația scrie că aproximativ 3, 4 milioane de români au părăsit țara în ultimul deceniu, după ce România a intrat în UE, mii de doctori și de asistente părăsind țara pentru salarii mai mari în vestul Europei.

Aceasta citează un studiu recent care arată că peste 50% dintre români au spus că sunt îngrijorați cu privire la impactul emigrației.

The Guardian îl citează pe președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care spune că guvernul a implementat creșeteri salariale în domeniul sănătății, sperând să pună capăt exodului, însă că până acum acest lucru nu a dat rezultate foarte bune.