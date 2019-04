Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii împlinește astăzi 93 de ani

Născută Elizabeth Alexandra Mary de Winsdor la 21 aprilie 1926, la Londra, este fiica prinţului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea, cel de-al doilea fiu al regelui George al V-lea şi al reginei Mary, şi a Elisabetei Bowes-Lion, ducesă de York.Regina Elisabeta a II-a este şeful Casei de Windsor, Casa Regală a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. În 1936, cursul vieţii prinţesei Elisabeta avea să se schimbe odată cu moartea suveranului George al V-lea, bunicul său, de care era foarte apropiată. În decembrie 1936, după abdicarea fratelui său, Eduard al VIII-lea, ducele Albert de York a fost proclamat rege, sub numele de George al VI-lea. După ce tatăl său a urcat pe tron, prinţesa Elisabeta a devenit moştenitoare a tronului, având titlul de Alteţa Sa Regală Prinţesa Elisabeta, scrie Agerpres.Numită colonel, şef al Gărzii de Grenadieri, de către tatăl său, Elisabeta şi-a făcut prima apariţie publică în 1942, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, inspectând trupele.Prinţesa Elisabeta l-a întâlnit pe Philip Mountbatten, fiul prinţului Andrew al Greciei şi stră-strănepot al reginei Victoria, pe când avea doar 13 ani. Cei doi au ţinut legătura, devenind peste ani îndrăgostiţi. Căsătoria cu prinţul Philip Mountbatten a avut loc la 20 noiembrie 1947, la Westminster Abbey din Londra. Cei doi au patru copii: prinţul Charles de Wales, moştenitorul tronului (14 noiembrie 1948), prinţesa Anne (1950), prinţul Andrew (1960) şi prinţul Edward (1964).Regele George al VI-lea a murit la 6 februarie 1952, iar Elisabeta a fost proclamată suverană a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, sub numele de Elisabeta a II-a. Încoronarea oficială a avut loc la Westminster Abbey, la 2 iunie 1953. Întreaga ceremonie a fost transmisă, pentru prima oară, la televizor în întreaga lume.În cei peste 60 de ani de domnie, suverana britanică s-a confruntat cu situaţii complexe, de la criza Suezului, la războiul pentru Insulele Falkland, la inflaţie, greve, apartenenţa la Uniunea Europeană, recesiune, terorism, divorţurile din familia regală şi a fost martora Războiului Rece, dar şi a căderii comunismului în centrul şi estul Europei, a războaielor din Vietnam, Afganistan sau Irak. Un act plin de importanţă a reprezentat modificarea Legii succesiunii la tronul britanic.Soţul său, prinţul consort Philip, s-a retras din viaţa publică la 2 august 2017, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Buckingham din Londra.Deşi ziua de naştere a reginei este la 21 aprilie, conform tradiţiei, aniversarea suveranei are loc oficial în cea de-a doua zi de sâmbătă a lunii iunie, cu o paradă plină de culoare pe străzile Londrei, cunoscută drept "Trooping the Colour". Aniversarea Reginei este şi ziua naţională a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. În 2018, evenimentul are loc în ziua de 9 iunie.