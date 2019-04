VIDEO Mesajul proiectat la deschiderea festivalului Spotlight: "26 Mai, hai la vot fără PSD"

Joi seara, la deschiderea festivalului Spotlight, cel mai mare festival de lumini din România, a fost proiectat pe o clădire mesajul "26 Mai, hai la vot fără PSD".Filmulețul a fost postat pe Facebook, pe pagina Passport Productions: "26 Mai, hai la vot fără PSD" Mesaj cu laser afișat la Festivalul Spotlight, eveniment al Primăriei Capitalei. În urmă cu un an, protestatarul Cristian Mihai Dide a fost încătușat la același eveniment pentru afișarea mesajului "Rezist".Întâmplarea nu are caracter de noutate. La ediția de anul trecut a festivalului, pe peretele Muzeului de Artă (Palatul Regal) a fost proiectat cu lasere mesajul #Rezist, sloganul protestelor anticorupție și anti-guvernare din ultimul an. Bărbatul reținut a fost Cristian Mihai Dide, unul dintre cei mai cunoscuți activiști încă din timpul protestelor din 2017 și 2018.Spotlight este cel mai mare festival din România dedicat luminii şi tehnologiilor din acest domeniu şi include anual o serie de instalaţii de lumină, proiecţii video, proiecte de iluminat arhitectural şi instalaţii artistice interactive ale artiştilor locali şi internaţionali.