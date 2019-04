Tăriceanu: Vom vota împotriva moțiunii pe justiție, nu e util să facem un cadou opoziției

Senatorii ALDE vor vota împotriva moțiunii simple prin care opoziția cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, la RFI, Călin Popescu Tăriceanu. El spune că mai important de atât este ca Parlamentul să modifice Codurile Penale, în acord cu deciziile Curții Constituționale.





”Important este să existe această revizuire a Codului Penal și Codului de Procedură Penală, care au fost adoptate fără o dezbatere în Parlament, prin asumarea răspunderii, au fost modificate în anii trecuți prin Ordonanță de Urgență și am ajuns unde am ajuns, adică am ajuns într-o situație în care în justiție au apărut extraordinar de multe abuzuri, de grave greșeli, de lucruri care nu se întâmplă nicăieri într-un adevărat stat de drept, adică protocoale secrete de colaborare între serviciile de informații și procurori, sute de mii de telefoane ascultate, echipe mixte de anchetă, înlocuirea Poliției Judiciare cu activitatea serviciilor, rapoarte pe care trebuie să le facă procurorii către serviciile secrete și așa mai departe. Vedem ce s-a întâmplat la DNA Ploiești, la DNA Bihor, la DNA Brașov, practicile pe care le-au utilizat procurorii de acolo similare cu cele utilizate în anii 50 și 60 de tristă amintire”, a susținut Călin Popescu Tăriceanu..





Întrebat cum vor vota senatorii ALDE la moțiunea simplă împotriva ministrului Toader; Tăriceanu a răspuns: ”N-am discutat cu colegii mei, dar în ceea ce mă privește, și acesta e punctul meu de vedere, nu găsesc util să le servim celor din opoziție pe tavă un cadou, deci noi vom vota împotrivă”.