Unul din deținuții trimiși de PSD la discuțiile cu Iohannis: “Pesediștii s-au folosit de mine? Și eu de ei!“ /Asociația foștilor deținuți politici Sibiu susține că legitimația acestuia a fost eliberată în fals

Sibianul Ioan Muntean este unul dintre cei doi foști deținuți de la Penitenciarul Aiud care susțin că procurorul Augustin Lazăr le-ar fi refuzat liberarea condiționată înainte de '89 și care au fost trimiși de PSD, alături de parlamentarul Eugen Nicolicea, la discuțiile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Asociația foștilor deținuți politici Sibiu susține că legitimația de deținut politic a lui Muntean a fost eliberată în fals. Contestat de asociația sibiană, Muntean se recunoaște prins într-o vâltoare de interese politice, admite că pesediștii s-au folosit de el, dar spune și el i-a folosit ca să ajungă la președinte. "Și nu i-am mai citit întrebarea pe care mi-au dat-o cei de la PSD", povestește acum Ioan Muntean

Contestat de deținuții politici





Imediat după întâlnirea cu Iohannis, pe fondul discuțiilor că, de fapt, Ioan Muntean nu ar fi deținut politic, liderii PSD au transmis un comunicat de presă căruia i-au atașat două imagini ale unui carnet de membru emis pe numele lui Ioan Muntean în 29 martie 2019 de către Asociația foștilor deținuți politici (AFDP), filiala Sibiu. Reprezentanții asociației susțin că acel carnet a fost emis "cu cântec". Mai precis, în baza unui alt carnet emis ]n fals acum 27 de ani de către un fost secretar al Asociației sibiene, decedat între timp.





Orice carnet de membru se eliberează pe baza unei hotărâri emise de Casa de pensii, care atestă dreptul de a primi o indemnizație de fost deținut sau strămutat politic. Această hotărâre se eliberează de Casa de pensii în baza mai multor documente, printre care trebuie să fie și o hotărâre judecătorească ce atestă statutul de condamnat politic, explică Ioan Fediuc, actualul secretar al AFDP Sibiu.





El povestește că în urmă cu trei săptămâni s-a întâlnit pentru prima dată cu Ioan Muntean, care a venit la sediul asociației cu un carnet de membru eliberat în 1992. "Ioan Muntean mi-a povestit că, în 1992, după ce a obținut carnetul de membru al AFDP, a emigrat în Statele Unite, unde a lucrat 30 de ani. Și că s-a întors acum în țară și vrea să își reînnoiască apartenența la AFDP Sibiu. Eu, prin urmare, fără să mai verific altceva, i-am calculat că ar mai fi trebuit să plătească o cotizație de 190 de lei, i-am tăiat chitanță și i-am eliberat un nou carnet. Fotografia pe care am folosit-o e cea din vechiul carnet", afirmă actualul secretar, Ioan Fediuc





Reprezentantul asociației deținuților politici spune că ulterior, alături de președintele Asociației foștilor deținuți politici Sibiu, a descoperit că legitimația lui Ioan Muntean a fost emisă în 1992 fără să existe o hotărâre a Casei județene de pensii: "Legitimația aceea din 1992 a fost eliberată în fals".





"Să le fie rușine"





În prima zi a acestei săptămâni, reprezentanții asociației deținuților politici Sibiu s-au dus acasă la Ioan Muntean pentru a-i cere înapoi carnetul de deținut politic, pe motiv că e nul. "Mi-au spus că le-am făcut probleme, că i-am făcut de rușine. Asta mi-au spus în casa mea. Dar eu nu le-am dat carnetul: eram invitat în seara aceea la Antena 3, la Sinteza Zilei și îmi trebuia carnetul", reia povestea Ioan Muntean.





Referitor la acel prim carnet de membru, Muntean susține că acesta i-a fost eliberat în momentul primei reîntoarceri din SUA, în România. Atunci, în 1992, cei din conducerea Asociației sibiene de la acea dată, foști deținuți încarcerați la Aiud, l-ar fi recunoscut. Și așa ar fi primit carnetul, pe care nu l-a mai vizat de atunci deoarece s-a reîntors în SUA. Acum, s-a stabilit definitiv în România și spune că încearcă să scape de “condamnarea nedreaptă“ din 1980, prin care a fost trimis la pușcărie timp de aproape opt ani, sub acuzațiile de “tâlhărie în paguba avutului obștesc“ și “nerespectarea regimului armelor și munițiilor“.





“Nu eu i-am obligat să îmi reînnoiască acel carnet, nu eu le-am spus ce să scrie pe adeverință. Eu nu le cunosc regulile, cu hotărâri ale Casei de pensii sau cum zic ei că trebuie să fie. Eu nu m-am dus în 1992 la nicio casă de pensie, căci eu lucram în SUA, ce treabă să fi avut eu cu pensiile. Nici nu mă interesează ce zic, ei acum mă fac de rușine că ce? Că fac jocurile PSD! Eu nu fac jocurile nimănui. Lor să le fie rușine!“.





Întâlnirea cu pesediștii - "mă pomenesc sunat de Olguța Vasilescu. Au trimis mașina după mine și m-au dus la București"





În acte, Ioan Muntean a fost condamnat la opt ani de închisoare în vara anului 1980, ca infractor de drept comun. Pe scurt, condamnarea i-a fost dată după ce a fost legitimat în zona localității Oravița de către un grănicer căruia i s-a părut suspect. Grănicerul ar fi vrut să îl ducă la interogatoriu, dar pe drum Ioan Muntean l-a bătut, i-a furat arma și muniția și a fugit, fiind prins după câteva ore. Asta scrie în sentința dată de Tribunalul Militar Timișoara, pe care Ioan Muntean o contestă. “Eu nu vreau să mă duc cu povara asta în mormânt. Eu nu am dezarmat grănicerul. A fost o înscenare, deoarece pe vremea aceea nu mai puteai fi condamnat pe motive politice și erai obligat să recunoști infracțiuni de drept comun, înscenări. Și pentru ca eu să accept o astfel de condamnare am fost bătut crunt, am fost ars cu fierul de călcat pe mâini, după care mi s-a spus: «ori la pușcărie, ori în mormânt». Am ales pușcăria“, susține Ioan Muntean.





El spune că în urmă cu aproximativ două săptămâni a mers la Oravița pentru "a dovedi înscenarea care ascundea o condamnare politică", dar și pentru a dovedi daunele morale și fizice care i-au fost produse de vechiul regim comunist. La Judecătoria de acolo, Ioan Muntean căuta o hotărâre referitoare la un proces pe care el l-a pornit înainte de 1980 pentru a dovedi că i se îngrădește dreptul la muncă. “Eram cazat la un hotel din Oravița și, dimineața, i-am auzit pe doi domni vorbind despre procurorul general Augustin Lazăr și de Aiud. M-am băgat în discuție și le-am spus că și eu am fost închis la Aiud când era Lazăr procuror. Unul dintre ei mi-a cerut numărul de telefon, i l-am dat. Am înțeles, pe urmă, că era primarul orașului și acela era hotelul lui. Dar nu știu precis“.





Câteva ore mai târziu, Ioan Muntean era sunat de reprezentanții Antena 3, pentru a-i propune un interviu despre perioada petrecută în penitenciarul Aiud.





După difuzarea interviului, Ioan Muntean a fost abordat de liderii PSD. “Mă pomenesc sunat de Olguța Vasilescu. Și mă roagă dacă ne putem întâlni la București, că trimite mașină după mine. Am acceptat. Și l-a trimis aici pe ministrul Trif. La București, la partid, m-a așteptat Codrin Ștefănescu, acolo era și Eugen Nicolicea. Și mă întreabă dacă vreau să fac parte din delegație, căci Liviu Dragnea nu vrea să meargă și să merg eu împreună cu un alt deținut politic“, își amintește Ioan Muntean despre discuțiile purtate săptămâna trecută în sediul de partid din Kiseleff. De acolo, Ioan Muntean a fost dus la hotel de cinci stele. “Am stat la Lido. A zis Codrin Ștefănescu că acolo trebuie… mi s-a dat atenție mare. Aveau nevoie. Sunt conștient de lucrurile astea“, zâmbește Ioan Muntean.





“M-a impresionat Iohannis. Nu i-am mai citit mesajul lui Nicolicea“





“Să faceți mențiunea că eu nu fac nici politică liberală, nici pesedistă. Căci mie nu îmi place nici de unii, nici de alții. Chiar dacă se supără pesediștii, că mi-au dat mare atenție. Ei au avut interesul lor, eu am avut interesul meu“, ține să precizeze Ioan Muntean.





Iar interesul lui – dacă s-a ivit ocazia – a fost să discute cu președintele României despre cele pătimite în penitenciar, mai ales de către un fost profesor universitar sibian, Ioan Sava, despre care spune că i-a murit în brațe.





Întâlnirea cu Iohannis nu a mai decurs chiar așa cum ar fi dorit liderii PSD, mai dezvăluie Ioan Muntean. “Nicolicea ne-a dat și mie, și celuilalt deținut, câte foaie într-o mapă cu întrebarea pe care să i-o citim președintelui (întrebarea pe care cei de la PSD au propus-o pentru referendum – n.r.). Dar nici eu, nici celălalt deținut nu am mai făcut acest lucru. Și nici presei nu am citit-o. Stați așa, dacă vă interesează, vă dau eu foaia aceea, că mie nu îmi trebuie“, spune Ioan Muntean.





Ioan Muntean își dă seama că PSD s-a folosit de el. “Și eu m-am folosit de ei. Ca să ajung la președinte. Am vrut să ajung la președinte, să îi vorbesc prin ce am trecut și să îi spun despre prietenul meu, profesorul Ioan Sava, care a murit în penitenciar în brațele mele. Eu am înțeles, să nu credeți că nu am înțeles, dar și eu am avut interes. Și cu Antena3. Ce? Au fost oamenii care m-au sunat și care m-au primit. Dacă m-ar fi sunat și alții, la fel aș fi primit“.









