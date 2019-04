Caz incredibil la Spitalul Județean Vaslui - un pacient cu accident vascular, scos pe poarta unităţii în toiul noptii şi plimbat cu ambulanța pe dealurile judeţului, dintr-o "greșeală umană"

Caz incredibil la Spitalul Judetean de Urgență Vaslui, unde un pacient în vârstă de 78 de ani a fost scos pe poarta unității în toiul noptii și plimbat cu salvarea pe dealurile județului, din cauza unei “greșeli umane”. S-a ajuns în această situatie după ce bărbatul a fost confundat cu un alt pacient, care fusese internat în aceeași zi, având probleme de sănătate similae, dar fiind într-o stare mult mai bună, scrie vremeanoua.ro





La Spitalul Judeţean Vaslui s-au internat, în aceeaşi zi, doi bărbaţi de vârste apropiate, ambii cu accident vascular cerebral şi cu sondă permanentă. Unul dintre ei provenea de la Centrul rezidenţial pentru persoane de vârsta a treia din localitatea Valea Siliştei. Acesta este conştient şi poate vorbi. Cel de-al doilea pacient este într-o stare mult mai gravă, este conştient, dar are probleme de vorbire.





Pacientul din Centrul Rezidenţial fusese dus la Spitalul Județean pentru schimbarea sondei. După ce a fost îngrijit, personalul medical a solicitat ambulanţa pentru a-l transporta înapoi la centru.





Când salvarea a ajuns la centrul rezidențial cu pacientul, personalul de pe ambulanță avea să afle, de la infirmiera centrului, că s-a comis o eroare.





“Apelul la ambulanță a fost făcut luni, la ora 12:00 după-amiază, iar pacientul a fost transportat la spital în jurul orei 17:00. De la dispecerat ni s-a transmis că ne vor trimite ambulanța când vor avea mașini disponibile. După lungi așteptări, pacientul a fost transportat, într-un final, la Vaslui. Aseară (n.r. luni seara), în jurul orei 1:00, sună o doamnă asistentă de la ambulanță pe asistentul medical al centrului să-i spună ca are un pacient în spital, care tocmai ce a fost încărcat în salvare, pentru a fi adus înapoi la centru. Colega noastră i-a spus doamnei asistente de pe ambulanță că este infirmier în centru și că poate să-l predea lui. După câteva minute mă sună infirmiera direct pe mine, să mă întrebe dacă am schimbat cumva pacientul, dacă am fãcut vreo modificare, că nu a venit persoana pe care o asteptau ei. Am rugat-o să mi-o dea la telefon pe doamna de pe ambulanță, dar n-a vrut sã vorbeascã cu mine. Am sunat-o eu apoi pe numărul de pe care a telefonat ea la centru și am întrebat-o ce se întâmplă? Mi-a spus că a încurcat pacienții", a declarat pentru vremeanoua.ro Ionel Turc, directorul Centrului rezidențial pentru persoane de vârsta a treia “Giulia” din Valea Siliștei.





Potrivit acestuia, pacientul adus la centru era într-o stare de sănătate mult mai gravă.





"Poate îl așteptau în sala de operație, nu stiu, cert este că ei îl plimbau pe la Solești. Au recunoscut că a fost făcută o greșealã, dar să stăm linistiți pentru că nu s-a întâmplat nimic grav și că în cel mai scurt timp ne vor aduce pacientul. După o oră am sunat la centru să întreb ce se mai întâmplă. Pacientul nostru fusese adus tot de același echipaj de pe ambulanță. Nu stiu cum s-a putut comite o asemenea eroare pentru că pacientul pe care ei ni l-au adus prima dată nu vorbea, era aproape inconștient. Beneficiarul centrului nostru care a fost dus la spital este conștient, vorbește, a fost internat doar pentru a i se schimba o sondă urinară”, a mai spus directorul Centrului rezidențial.





Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui spun că ei nu au nicio vină, fiind preluat pacientul indicat de către personalul medical al spitalului.





“Asistenta noastră, când a intrat în salon a întrebat care e pacientul care trebuie dus la centru, iar cineva care lucra în cadrul spitalului l-a indicat pe pacientul care nu vorbea. Colega mea a luat hârtiile, l-a întrebat cum îl cheamă și, după ce a văzut că nu vorbește, a întrebat de mai multe ori personalul spitalului dacă sigur el e pacientul care trebuie dus la centru. I s-a spus că da, că altul nu este (...). A plecat la centru cu hârtiile bune, dar cu pacientul greșit. L-a luat, l-a dus, iar când a ajuns la centru, asistentele de acolo, care îl stiau pe pacientul lor, i-au spus că s-a fãcut o confuzie. Colega mea a sunat în UPU, le-a spus că s-a fãcut o greșeală, apoi a fost căutat pacientul care era beneficiarul centrului. Când au ajuns la spital, l-au găsit pe acesta în altã cameră (...)”, spune doctorul Dan Ungureanu de la Serviciul de Albulanță Vaslui.





Conducerea Spitalului Județean Vaslui spune că a început o anchetă internă pentru a se stabili modul în care s-a produs eroarea, iar persoanele responsabile vor fi trase la răspundere. De asemenea, conducerea unităţii a precizat că ia în calcul folosirea de brăţări de identificare pentru pacienţii cu care nu se poate comunica.