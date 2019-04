Instanta supremă i-a respins lui Adrian Severin contestația în anulare. El a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru luare de mită

Magistrații instanței supreme au respins definitiv contestația în anulare formulată de fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de închisoare în 2016. Severin a cerut anularea pedepsei, în baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecători, scrie Mediafax.







„Respinge, ca inadmisibilă, cererea de repunere în termenul de declarare a contestației în anulare formulată de contestatorul condamnat Severin Adrian. Respinge, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată de contestatorul condamnat Severin Adrian împotriva deciziei penale nr. 187 din 16 noiembrie 2016, pronunțată de ÎCCJ, completul de 5 judecători. (...) Definitivă”, se arată în minuta instanței.







Pe 16 noiembrie 2016, Adrian Severin a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă. Adrian Severin, eliberat condiționat la începutul acestui an, a formulat o contestație în anulare, înregistrată pe data de 13 decembrie pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.







Severin a cerut instanței supreme anularea pedepsei, invocând decizia CCR privind completurile de 5 judecători de la ÎCCJ, constituite nelegal. Adrian Severin a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că, în perioada decembrie 2010 - martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalişti de la publicaţia britanică „The Sunday Times”, care efectuau o investigaţie sub acoperire, de a-i plăti 100.000 euro anual în schimbul depunerii de amendamente în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, pe de o parte, şi votării împotriva altor amendamente ce nu corespundeau intereselor societăţii comerciale pe care aceştia pretindeau că o susţin, pe de altă parte. El a fost eliberat condiționat la începutul acestui an.