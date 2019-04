Actrița suedeză Bibi Andersson, muza regizorului Ingmar Bergman, a murit la 83 de ani

Actrița suedeză Bibi Andersson, care a jucat în 14 lungmetraje regizate de celebrul regizor Ingmar Bergman, printre care "Wild Strawberries", "The Seventh Seal" și "Persona", premiată la Cannes și Berlin, a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit variety.com, scrie Mediafax.







Informația despre decesul actriței a fost confirmată duminică, pentru presa suedeză, de regizoarea Christina Olofson, o prietenă a lui Andersson.







Andersson și-a început cariera de actriță în adolescență, jucând în producții de teatru, televiziune și pentru marele ecran, dar cele mai cunoscute roluri ale sale sunt cele din filmele regizate de Bergman. Cineastul suedez a descoperit-o când a trebuit să regizeze o reclamă la un săpun, în 1951, și, patru ani mai târziu, i-a oferit un rol, într-o singură scenă din "Smiles of a Summer Night".







Ulterior, a jucat în 13 filme ale acestuia, din anii 1950 până în anii 1980. Inițial, a jucat roluri stereotip de frumusețe blondă angelică, în filme precum "The Seventh Seal" (1957) și "Wild Strawberries" (1957).







A devenit celebră la nivel internațional cu rolul asistentei medicale Alma din "Persona" (1966), unde a jucat alături de Liv Ullmann. Pentru rolul din acest film, a primit primul dintre cele patru premii Guldbagge - echivalentul suedez al Oscarurilor -, devenind cunoscută și la Hollywood.







A apărut alături de James Garner și Sidney Poitier în violentul "Western Duel at Diablo" (1966), apoi a jucat în filmul lansat în 1977 "I Never Promised You a Rose Garden" și a fost soția personajului interpretat de Steve McQueen în "An Enemy of the People" (1978). Însă, mare parte din cariera lui Andersson este formată din producții europene. A fost premiată pentru interpretare la Festivalul de la Cannes din 1958, pentru rolul din "Brink of Life", și la Berlin, în 1963, pentru partitura din "The Mistress".







În ultima parte a carierei sale, Andersson a jucat mai mult în producții TV europene, printre care se numără miniseria "Arn", difuzată în 2010. A jucat pe scena de teatru în spectacole ale Royal Dramatic Theatre din Stockholm, Suedia, dar și pe Broadway, New York. Andersson a lucrat și ca regizoare de piese de teatru în Suedia.







În anii 1950, Bibi Andersson a avut o relație cu Ingmar Bergmann. Însă a fost căsătorită cu alți trei bărbați, respectiv regizorul și scenaristul suedez Kjell Grede (1960-1973), politicianul și scriitorul Per Ahlmark (1979 - 1981) și, din 2004, cu medicul chilian Gabriel Mora Baeza.