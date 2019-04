Băsescu, despre Lazăr: Pe atmosfera care s-a creat ar trebui să demisioneze sau să-l revoce Iohannis

Fostul președinte Traian Băsescu spune că, deși nu există documente despre implicarea lui Augustin Lazăr în persecutarea disidentului Iulius Filip, el ar trebui să demisioneze din funcția de procuror general sau Klaus Iohannis să îl revoce, ca să asigure "continuitatea condamnării comunismului”.





Comentând scandalul în care este implicat procurorul general, în urma acuzațiilor că ar fi refuzat să elibereze disidenți anticomuniști, Băsescu a spus, duminică seară, la România TV, că este deocamdată suntem într-o dezbatere publică jurnalistică - "un ziarist, alt ziarist, publică documente, fac documente".

"Îmi aduc aminte ce mi-a făcut presa pentru că am cerut mapa profesională când am respins-o pe Norica Nicolai, tocmai pentru că a anchetat pe unul în locul altuia, un om a ajuns în pușcărie. Constatând asta am spus că nu o numesc. Dacă ar fi fost cerută mapa profesională a lui Lazăr, lucrurile acestea s-ar fi văzut", a afirmat Băsescu.

El a spus că, dată fiind atmosfera care s-a creat, procurorul general ar trebui să demisioneze, pentru că "nu are rost să ducă o bătălie pe care o pierde". Dacă nu demisionează, ar fi responsabilitatea președintelui, ca "asigurând continuitatea condamnării comunismului", să îl elibereze din funcție.

"Este simbolic, pentru că este la sfârșit de mandat, dar ar trebui făcută. Să îl elibereze din funcție nu pentru că există documente oficiale ale unei instituții care să confirme lucrul acesta, dar dezbaterea publică e suficientă și a fost alimentată cu documente”, a adăugat Traian Băsescu.

Călin Popescu Tăriceanu i-a trimis o scrisoare deschisă lui Klaus Iohannis, prin care i-a solicitat să semneze urgent decretul de revocare din funcție a procurorului general, ca urmare a informațiilor potrivit cărora Augustin Lazăr ar fi refuzat eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip.

Procurorul general Augustin Lazăr a catalogat drept grosolănii declarațiile potrivit cărora procurorul deschidea sau închidea pe cineva într-un penitenciar.

Mandatul procurorului general se încheie în 28 aprilie. El și-a depus candidatura pentru un nou mandat, dar Tudorel Toader a respins toți candidații pentru postul de procuror general și a anunțat că procedura va fi reluată.