VIDEO Atac al Corinei Crețu la adresa Guvernului și a PSD: Se minte cu nerușinare și se spune că noi la Comisia Europeană blocăm proiecte pe care nu le avem

În fiecare ţară, pentru fiecare euro din fonduri europene sunt programaţi 3 euro, însă în România este invers - sunt bani, dar nu există proiecte pentru care să fie cheltuiți, a declarat, duminică, comisarul european Corina Crețu. Ea a spus că "se minte cu neruşinare" şi se spune că cei de la Comisia Europeană blochează proiectele, însă acestea nu există.

"Îmi pare rău că se minte cu neruşinare şi se spune că eu şi noi, la Comisia Europeană, blocăm aceste proiecte pe care nu le avem. Am aprobat tot ce s-a putut aproba, tot ce a fost depus de Guvenul României.(...) Avem nevoie de proiecte noi. În fiecare ţară, pentru fiecare euro din fonduri europene sunt programaţi 3 euro, noi, din contră, suntem invers, avem bani necheltuiţi şi nu avem proiecte pe care să le cheltuim. Se cheltuie pe proiecte mici, pe proiecte care nu au impact în viaţa de zi cu zi a oamenilor, pentru că sunt făcute în ultimul moment", a declarat Corina Crețu, la evenimentul de lansare a candidaților Pro România la alegerile europarlamentare.

Ea a spus că în acest moment dezvoltarea României este blocată, ţinută pe loc sau trasă înapoi din lipsa capacităţii în administraţia publică. Birocraţia, corupţia, responsabilităţile şi resursele fragmentate împiedică furnizarea serviciilor publice şi dăunează foarte grav investiţiilor publice, a afirmat Creţu.





Comisarul european a adăugat că pentru 2021- 2027 a negociat un buget de 373 de miliarde de euro pentru cele 27 de ţări care vor rămâne în UE după plecarea Marii Britanii, dar şi o serie de regulamente pentru simplificarea folosirii fondurilor europene.





"Rămân cu regretul că îmi închei acest mandat, l-am început cu mare entuziasm, am sperat să încheiem măcar cu cele trei spitale începute, nu sunt nici în faza studiului de fezabilitate aprobate de către Guvern. Rămân cu regretul că nu am avut posibilitatea, proiecte care cu adevărat ar lega Republica Moldova de România, de vestul european, care ar lega sudul şi nordul ţării, de aceea, văzând tot acest dezastru, toate aceste posibilităţi şi şanse pierdute, ne-am dat cu toţii seama că acest partid (PSD - n.r.) este deturnat de către actuala conducere către interese de grup, un partid care nu mai are nicio legătură cu dorinţele şi aşteptările celor cu care am vorbit noi în campaniile electorale, nu mai e nimeni care să se preocupe de şcoli, de spitale, de soarta satelor româneşti.(...) Nu se poate să le spui primarilor că UE nu primeşte proiecte pentru comunităţi mai mici de 2.000 de locuitori. Nu e adevărat, din contră, fondurile noastre se duc către cei mai săraci, către cei mai vulnerabili", a mai afirmat Corina Creţu.





De asemenea, ea a spus că își încheie cu regret mandatul de comisar european pentru că România a pierdut proiecte importante, iar responsabilitatea este a PSD, care a fost detunat de actuala conducere către interese de grup.