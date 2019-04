Cum a reușit un primar din Botoșani să scape de toți cei aproape 400 de asistați social

Un primar din județul Botoșani a reușit să reducă numărul asistaților social din comună de la 382 la 8. Edilul a adus un psiholog, pe care l-a angajat din fonduri elvețiene, și a aflat că asistații social sunt deprimați și nu cunosc beneficiile angajării, apoi le-a găsit locuri de muncă, scrie Mediafax.





Primarul comunei Dângeni, Cătălin Rotundu, a reușit, cu sprijinul unui psiholog și cu accesarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă din fonduri elvețiene, să convingă sute de oameni asistați social că este mai bine pentru toată lumea să muncească.





El spune că atunci când a venit la Primărie în localitate erau 382 de asistați sociali.

A făcut o evaluare a fiecărei gospodării, prin aplicarea unor chestionare și a scris un proiect pe fonduri elvețiene pentru a putea aduce un psiholog în comună.

"Am colaborat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și cu mediul privat pentru a vedea de ce calificări e nevoie pentru muncitori și am solicitat AJOFM să organizeze cursul de calificare la noi în comună, pe nevoile din mediul privat. Luna trecută am avut opt asistați sociali, luna aceasta sunt 11, dar mai mult de 60 de zile nu îi ținem ca asistați social pe cei care au adeverință că sunt apți de muncă. Îi ajutăm să se integreze în piața muncii”, a declarat primarul.

Potrivit acestuia, cu sprijinul psihologului a descoperit că aceste persoane sunt foarte deprimate, sunt descurajate și nu știau care sunt beneficiile angajării.

"Am încercat să îi ajutăm cu cursuri de recalificare și am reușit să rezolvăm această problemă. Am avut la un moment dat o problemă de conexiune reală între angajator și viitorii angajați, însă prin aplicarea unor chestionare am reușit să stabilim ce cursuri sunt necesare pentru mediul privat și am cerut AJOFM cursuri pentru recalificarea cetățenilor din comună pe cerințele pieței", mai povestește edilul.

În comună au fost organizate mai multe burse ale locurilor de muncă, au fost oferite de către angajatori peste 600 de locuri de muncă și au fost angajate peste 200 de persoane.

"Există într-adevăr și o problemă: sunt foarte mulți oameni care au beneficiat de cursuri de calificare și au plecat în străinătate, dar este totuși un lucru benefic: familiile lor au rămas aici și au banii necesari pentru a se descurca fără a mai solicita sprijin de la stat”, mai spune Cătălin Rotundu.

"Peste 80% dintre elevii care termină 8 clase rămân doar cu acele 8 clase"

Potrivit primarului din Drânceni, o foarte mare problemă în comună o reprezintă și nivelul scăzut de educație, însă există proiecte pe termen lung pentru a rezolva și această situație.





Peste 80% dintre elevii care termină 8 clase rămân doar cu acele 8 clase. Nu își mai continuă studiile și nu obțin niciun fel de calificare. Pentru aceștia, Primăria încearcă să găsească acum alte soluții și intenționează să organizeze diferite cursuri pentru a le asigura o calificare. Acum, în comună au loc cursuri de recalificare pentru frizer, lucrător comercial, bucătar, ospătar și agent de pază.