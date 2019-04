Întâlnire Di Maio - Oprea la Roma / Se anunţă o colaborare româno-italiană de încurajare a start-up-urilor

Miercuri, 10 aprilie, la Roma, a avut loc o întâlnire între Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea şi Luigi Di Maio, vicepreședintele Consiliului de Miniștri şi ministru al dezvoltării economice din Italia. Cei doi oficiali au semnat un memorandum de cooperare bilaterală. În aceeaşi zi a avut loc în capitala Italiei şi un Forum economic, la care au participat peste 120 de companii italiene şi româneşti. Ce conţine memorandumul de cooperare şi cum va contribui aplicarea sa la dezvoltarea firmelor româneşti? Ce noutăţi sunt prevăzute pentru încurajarea IMM-urilor din ambele ţări şi care sunt obiectivele companiilor italiene interesate să intre pe piaţa românească? Iată câteva întrebări pe care le-am adresat reprezentanţilor celor două guverne şi ai firmelor italiene şi româneşti prezente la Forumul de la Roma.

2018 – record de schimburi comerciale între Italia şi România

Produse italiene cu componente româneşti

Colaborarea pe pieţe externe

Românii care muncesc şi plătesc taxe în Italia, „bineveniţi”





Informații suplimentare:

„În 2018 s-a înregistrat un record al schimburilor comerciale între cele două ţări, cu o valoare totală de 15,52 miliarde de euro în 2018, în creștere cu 6,2% față de anul precedent. Mai mult, e vorba de o colaborare echilibrată şi reciproc avantajoasă”, a declarat pentru HotNews.ro ministrul Ștefan-Radu Oprea.Ministrul Oprea ne enumeră avantajele pentru firmele româneşti: „În primul rând, acela de a încorpora produse româneşti în produse italiene, care să ajungă pe pieţe terţe, unde produsele italiene sunt recunoscute. La fel, acolo unde produsele româneşti sunt recunoscute tradiţional, si partenerii italieni vor putea sa exporte cu noi. Ideea este de a fi împreună, de a colabora, acolo unde fiecare are anumite experienţe, având în vedere ca avem aceeaşi structura economică, cu accent pe întreprinderile mici şi mijlocii. De exemplu: sunt produse de design italiene cunoscute în toată lumea. Italienii ştiu sa asambleze elemente componente produse în alte părţi ale lumii. Este o realitate care deja funcţionează între Italia şi Romania şi sperăm să continue să funcţioneze şi să se îmbunătăţească pe viitor".Oportunităţi pentru start-up-uri inovatoare şi creativeDe asemenea, reprezentanţii celor două guverne au anunţat demararea unui alt proiect comun, legat de start-up-uri: „Noi avem Programul Start Up Nation care generează mii de proiecte anual. Partea italiană s-a gândit la un program de tip Erasmus, care sa implice o colaborare la nivelul start-up-urilor, mai ales din zona inovativă şi creativă. Am raspuns că da, suntem interesaţi să participăm. Astfel, 20 de start-up-uri italiene vor fi prezente în Romania, vor fi schimburi de experienţe etc. Același lucru ne gândim şi pentru firmele din România, pentru a le încuraja să iasă din zona lor de confort şi să înveţe să fie prezente pe alte pieţe".Pe aceeaşi poziţie a intervenit şi Michele Geraci, secretarul de stat la Ministerul Dezvoltării din Italia, care a precizat pentru HotNews.ro: „Un domeniu important este cel al start up-urilor. Avem 10.000 de start-up-uri interesante în Italia, care au nevoie de investiții de capital, pentru a se putea extinde. România poate oferi competente complementare, mai ales ca este la avangardă din punct de vedere al noilor tehnologii. Este o situație win-win pentru ambele părţi".Ministerul dezvoltării economice, condus de vicepremierul Di Maio, a difuzat o notă prin care arată că Memorandumul semnat cu România încurajează produsele „Made in Italy”. Care sunt însă avantajele pentru România?”, l-am întrebat pe secretarul de stat italian: „Avantajele sunt foarte importante pentru ambele părţi, duc la consolidarea relaţiilor dintre cele două ţări. Raportul se poate îmbunătăţi considerabil dacă acţionăm împreuna pe pieţe terţe, asemenea unei mese care are trei picioare şi se consolidează prin adăugarea unui alt picior".„Colaborarea pe pieţe terţe e un factor de multiplicare a posibilităţilor de a face business pentru doi parteneri tradiţionali. E şi o ocazie pentru a promova produsele noastre, italiene şi româneşti, în ţări precum cele în curs de dezvoltare. În acelaşi timp, spunem investitorilor români că sunt bineveniţi în Italia”.L-am intrebat pe secretarul de stat italian, susținător al Ligii, partidul condus de Matteo Salvini, ce părere are despre zecile de mii de întreprinzători români stabiliţi în Italia, care contribuie substanţial la bugetul şi economia Italiei. "Vorbim despre oameni muncitori, care plătesc taxe, câştigă, contribuie la economia Italiei, prin urmare, clar, sunt bineveniţi".La forum au participat, potrivit organizatorilor „peste 120 de companii italiene deja prezente pe piața din România sau care sunt interesate de oportunitățile comerciale și de investiții oferite, precum și companii din România care au deschis filiale în Italia sau care sunt înființate de cetățeni români rezidenți în Italia. Principalele domenii de activitate ale companiilor participante au fost producție industrială, construcții, servicii și aparatură medicală, energie, domeniul bancar, IT&C, HORECA, turism, transport rutier și aerian, servicii de consultanță fiscală și legală”.„Am avut o impresie pozitivă în urma întâlnirii. O companie ca a noastră ar fi extrem de interesată să investească în România”, ne spune Emiliano Chiorboli, care reprezintă o firmă din nordul Italiei, furnizor de echipamente pentru diagnostica medicală. „Cred că am putea colabora atât cu structuri private, care au de obicei un standard mai înalt, cât şi cu sistemul public. Oferim şi echipamente care nu sunt noi, au fost folosite câţivia ani în ţări precum Anglia. Noi le controlăm, la nivel electronic, la partea exterioară, şi le dăm o nouă viaţă, iar costurile sunt net inferioare. Avem parteneri în Portugalia, Europa de Est, Africa, am fi interesaţi să ne extindem şi în România, dar încercăm să avem o imagine mai completă a avantajelor şi costurilor implicite”.În cadrul discuţiilor informale care au urmat, alţi participanţi la Forum au dorit să afle mai mult despre obstacolele pe care le-ar întâlni în România. „Nu am avut detalii legate de forţa de muncă: în anumite sectoare e necesară formarea mai lungă a unor muncitori specializaţi, care să rămână în structura companiei pentru mai mulţi ani. Din câte ştiu, România se confruntă cu problema găsirii forţei de muncă. Mulţi români chiar au emigrat în Italia în căutarea unui loc de muncă plătit corespunzător”, ne-a spus un întreprinzător sosit la Roma de la Salerno (regiunea Campania).„A fost o întâlnire bilaterală şi mă aşteptam ca să se vorbească mai mult şi despre oportunităţile oferite micilor întreprinzători români, care s-au format şi s-au dezvoltat în ultimii ani în Italia. Am prieteni întreprinzători italieni care au investit deja în România în sectoare precum cel al construcţiilor şi au întâmpinat unele probleme, pe primul loc fiind birocraţia”, ne-a declarat Luciana Luduşan, antreprenoare în sectorul alimentar, stabilită de peste 15 ani în Italia.Valentin Făgărășan, antreprenor român şi preşedinte CNA World Italia (organizaţie care reuneşte antreprenori străini din Peninsulă) consideră că Forumul a avut un impact pozitiv: "A fost o iniţiativă importantă şi utilă pentru antreprenori, dar şi pentru ţara noastră, de a promova şi stimula atragerea de potenţiali investitori. România e atractivă pentru raportul calitate- preţ, nivelul de pregătire al persoanelor, programele de accesare a unor programe de sprijin. Îmi doresc ca mulţi din cei prezenţi să-şi materializeze interesul, investind concret în România. Sper să fi avut impact şi asupra românilor din Italia, care poate sunt sceptici în a investi acasă, în România, rezultatele muncii lor asidue".În 2018, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 15,52 miliarde de euro (în creștere cu 6,2% față de anul 2017), din care exportul 7,75 miliarde euro (creștere cu 10%) și importul 7,77 miliarde euro (în creștere cu 2,6%), ponderea în comerțul total al României fiind de 10,31%. Italia ocupă locul 2 în topul țărilor partenere pentru România, atât la export, cât și la import.În prezent, numărul societăților cu capital italian înregistrate în România a ajuns la 47.365, din care peste 20.000 active (pondere 21,2% în totalul companiilor străine), cu un capital total investit (investiții directe) de 2,6 miliarde euro (locul 5, pondere 5,8%).