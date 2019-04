UPDATE Ce i-au cerut lui Iohannis cei doi deținuți politici de la Aiud trimiși de PSD la consultările de la Cotroceni

Cei doi deținuți închiși în perioada comunistă în Penitenciarul Aiud și pe care PSD i-a trimis, alături de deputatul Eugen Nicolicea, la consultările cu Klaus Iohannis pe tema justiției, au spus, la finalul discuțiilor, că i-au cerut președintelui să semneze decretul de revocare din funcție a lui Augustin Lazăr. Ioan Muntean și Marin Iancu se declară victime ale procurorului general, susținând că acesta ar fi refuzat să îi elibereze condiționat din închisoarea de la Aiud. Nicolicea a susținut că cei doi foști deținuți politici i-au sugerat președintelui, pentru referendum, două întrebări despre tolerarea în funcții de conducere a unor foști torționari.

Delegația PSD care a mers la consultări cu șeful statului a fost compusă din foștii deținuți politici Ioan Muntean și Marin Iancu și deputatul PSD Eugen Nicolicea.

"I-am cerut preşedintelui revocarea lui Lazăr. A spus că o să vadă”, a declarat Ioan Muntean, la finalul discuțiilor de la Cotroceni.

Ioan Muntean, închis în Penitenciarul Aiud în regimul comunist, l-a acuzat recent pe actualul procuror general Augustin Lazăr că i-a amânat de două ori eliberarea condiţionată şi că l-a trimis la carceră timp de 10 zile pentru o poezie.

"În 1980 am fost condamnat de Tribunalul Timișoara la 8 ani temniță grea. Am fost depus la Aiud. Acolo comandantul penitenciarului m-au băgat regim restrictiv. Din acest pluton făcea partea și Augustin Lazăr, actualul procuror șef al României. El m-a amânat de două ori și o dată a ieșit la raport să declarare că sunt vinovat. Domnul Vaida să îmi dea 10 zile de izolare. Am cerut domnului președinte să semneze decretul ca să îl revoce din funcție și mi-a spus că o să vadă", a declarat Ioan Muntean.

Și Marin Iancu, deținut în regimul comunist la Penitenciarul Aiud, l-a acuzat pe Augustin Lazăr că este lipsit de "cultul umanității", după ce i-a respins în mod repetat cererile de eliberare.





"Am fost deținut politic, inițial 10 ani mi-au dat. Mi-au dat 2 la recurs și am rămas la 8 ani. Trebuia să execut la capăt. Mi-au dat 5 ani, am executat 5 ani trei luni și 18 zile. Cu 12 zile înainte mi-au dat drumul, au zis condiționat. Am fost amânat de patru ori, nejustificat. Am participat acolo la activitățile culturale, dar mi-au scris acolo timp insuficient pentru reeducare. În legătură cu Lazăr, nu știam cine e și nici nu am fost curios să aflu. Când am văzut că au prezentat lista cu foștii deținuți politici, m-au sunat colegii și mi-au spus te-am văzut pe listă. Atunci m-am uitat pe documente. Mă interesa doar să fiu liber, numai că acest om lipsit de cultul umanității, neavând posibilitatea să stau de vorbă, că aveam copii, nevastă, acest om a tras acolo și am făcut încă 4 ani de zile lipsit de libertate. Iar pe 11 septembrie, împreună cu încă 6 deținuți politici am făcut la Viena conferința pentru cooperare și securitate și am reușit să trimit într-adevăr prin Ambasada americană, atunci am trimis la corpul diplomatic de la Viena, Securitatea a luat foc și cinci dintre noi au fost trimiși în America. Aici am rămas doar noi, eu și Radu Filipescu", a declarat, la Palatul Cotroceni, Marin Iancu.



Nicolicea susține că cei doi foști deținuți politici i-au propus președintelui întrebări pentru referendum/ Iohannis neagă

Deputatul Eugen Nicoicea a declarat, la finalul consultărilor, că Ioan Muntean și Marin Iancu i-au propus președintelui două întrebări pentru referendumul pe tema justiției pe care Iohannis a anunțat că-l va declanșa la alegerile europarlamentare, potrivit Mediafax.