Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, vizat într-un dosar referitor la activitatea Tarom

Pe 1 aprilie, ministrul Transporturilor a fost audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție în calitate de martor.La ieșirea din structura de parchet, Răzvan Cuc a declarat că este vorba de un dosar deschis anul acesta pentru perioada în care a fost secretar de stat la Transporturi, dar a refuzat să dea mai multe detalii. "Am fost solicitat în calitate de martor, m-am dus dimineața, nu noaptea, însoțit de SPP-iști sau ziua cu eșarfe pe cap. E vorba de un dosar deschis în cursul acestui an pentru perioada în care eram secretar de stat la Transporturi. Mai multe detalii nu vă pot oferi fiindcă este o anchetă în curs. Nu e vorba de niciun dosar de corupție, e vorba de niște denunțuri care au fost făcute de anumite persoane, am intrat în calitate de martor, am ieșit în calitate de martor", a declarat Răzvan Cuc.Ministrul Transporturilor a precizat că a mers la DNA pentru lămurirea unor denunțuri. "Dacă m-am dus acolo, e normal că am dat declarații. Asta nu decid eu (transformarea calității de martor în inculpat -n.r.), eu de câte ori sunt chemat mă voi duce să dau explicații, e simplu. Așa trebuie să facă orice om.Din moment ce am fost și eu, automat mă vizau (acuzațiile -n.r.) și pe mine. Nu știu cine e vizat în dosar, nu mi-au adus la cunoștință toate persoanele, eu m-am dus personal să declar ce am avut de declarat", a declarat Răzvan Cuc, la Parlament.Răzvan Cuc a fost secretar de stat la Transporturi, numit în octombrie 2015, până în luna mai 2016.