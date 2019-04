FOTOGALERIE Sute de copăcei dintr-o pădure plantată anul trecut de copii în Popești-Leordeni au fost distruși cu buldozerul sau tăiați cu foarfeca

Sute de arbuști dintr-o pădure plantată toamna trecută de copii, în comuna Popești-Leordeni, în cadrul proiectului ”Plantăm fapte bune în Pădurea Cercetașilor”, realizat de Cercetașii României și EcoAssist, au fost distruși. Pe o porțiune de la margine s-a intrat cu buldozerul, iar alte câteva sute de puieți au fost tăiați cu foarfeca. Ovidiu Ciutescu, coordonatorul proiectului din partea Cercetașilor, dă vina pentru cele întâmplate pe unul dintre vecini, dar și pe Primăria Popești-Leordeni, că nu a asigurat paza și nu s-a preocupat de proiect. Primarul localității, Iacob Petre, spune că nu era treaba lor să asigure paza și dă vina pentru stricăciuni pe același vecin, dar și pe ploaia înghețată care ar fi distrus puieții.

Anul trecut, în iunie, Cercetașii României și Fundația EcoAssist au încheiat un protocol cu Primăria Popești-Leordeni pentru ecologizarea unei suprafețe de teren de 3 hectare aflată lângă balta de pește din localitate și împădurirea acesteia. Ovidiu Ciutescu, coordonatorul proiectului din partea Cercetașilor României, spune că în acea zonă s-au depozitat resturile de la cutremurul din 1977, iar în vremurile recente devenise un depozit ilegal de deșeuri.







Proiectul a avut probleme de la început deoarece Primăria s-ar fi răzgândit în privința terenului alocat.









Terenul înainte de ecologizare



Pregătirea terenului înainte de plantare



În luna noiembrie 2018, a avut loc plantarea, la care au participat circa 1.200 de copii cu vârste între 6 și 12 ani.





”Am cumpărat 27.600 de arbuști din 5 specii: stejar roșu, frasin, ulm, tei și sânger. Totul din banii noștri. Au venit acolo cam 400 de corporatiști, aduși de EcoAssist, care au asigurat fondurile pentru plantare, 1.158 de copii de la Cercetași și 26 de cetățeni din Popești-Leordeni. Am plantat cam 17.000 din cei 27.000 de copaci. Restul i-am lăsat în conservare peste iarnă. Între timp, l-am rugat pe primarul din Popești Leordeni, lăsând cam 3.000 de sticle de apă, 1.800 de hârlețe și acei puieți, să-i planteze în localitate fiindcă sunt numai betoane. Să scoată oamenii din Primărie, asistații social, să planteze. Nu au plantat nimic. Peste iarnă copacii au rezistat și pe 2 martie, cu 400 de cercetași, am venit să replantăm. Am mai plantat cam 7.000 de arbuști. Au mai rămas ca 3.000 și i-am rugat din nou pe cei din Primărie să-i planteze”, mai povestește Ovidiu Ciutescu.





Potrivit acestuia, suma investită de cele două organizații, din fonduri private, pentru această plantare a fost de circa 70.000 de lei.





Plantarea din luna noiembrie 2018



Plantarea din luna martie 2019







Pe 30 martie, când cercetașii au venit să sărbătorească ”Ora Pământului” pe terenul ecologizat, surpriză - au găsit acolo mormane de gunoi, iar o parte din copăceii plantați, distruși.







”Am uitat să spun că accesul spre locul respectiv a fost restricționat de Primărie cu o barieră, cheia fiind la viceprimarul localității, Constantin Mitran. Locul are două intrări, una dinspre balta de pescuit și una dinspre această barieră. Ei, noi când ne-am dus pe 30 seara acolo, am găsit bariera ridicată. Au venit și au deversat gunoi acolo. Cu ce accept au deversat gunoi acolo? Firește cu al Primăriei, că doar ei aveau cheia. A doua zi ne-am dus să strângem resturile de la lumânărele aprinse la Ora pământului. Și am găsit munți de gunoaie acolo. Pe bucata unde s-a intrat cu buldozerul s-au distrus între 300 și 700 de copaci. În rest i-au tăiat cu foarfeca, pe unii de la nivelul rădăcinii. Au făcut asta fiindcă pământul ăsta îi trebuie cuiva. Din estimarea noastră au fost tăiați cu foarfeca circa 2.000 de copaci”, a mai spus Ovidiu Ciutescu.



















Acesta crede că vinovatul este proprietarul bălții de pește, dar și Primăria din Popești-Leordeni fiindcă nu a asigurat paza pădurii.











Copacii distruși de buldozer și tăiați cu foarfeca



















Contactat de HotNews.ro, primarul din Popești Leordeni, Iacob Petre, a susținut că persoana care a concesionat balta de pește ar fi distrus cu buldozerul bucata plantată de la margine, în rest, fiind de vină ploaia înghețată din acest an.







”Pe o porțiune de 50 de metri, acel individ cu care noi suntem în instanță, și care are balta, a intrat. Noi, cei de la Primărie, am refăcut, și am mai plantat încă 3.000 de puieți. Ce vrea domnul Ciutescu, să declarăm suprafață verde, nu o pot declara fiindcă însemnă islaz. Pot să o declar pădure abia după 3 ani de zile, întrebați la Romsilva, că nu se știe dacă se vor prinde copacii sau nu. Eu sper că se vor prinde. Nu cred că a tăiat nimeni copacii cu foarfeca. Este vorba de chiciura de iarna trecută. A bătut vântul și s-au rupt. Nu i-a tăiat nimeni. Este o aberație. Sunt puieți de niciun an. S-au rupt când a fost ploaia aia. Nu cred că i-a tăiat individul cu balta, cred că o pădure acolo îl avantajează. Nu are nimeni interes să taie acei arbori. Eu locuiesc la 100 de metri de acea pădure. Toți dorim pădurea aceasta. De asta am și dat terenul pentru pădure”, a declarat primarul pentru HotNews.ro.

El susține că va îngrădi Pădurea Cercetașilor, după aprobarea bugetului, ca să nu se mai întâmple astfel de lucruri.







Chiar dacă primarul spune că a fost plantată zona distrusă cu buldozerul, marți, când am fost la fața locului, aceasta era în continuare distrusă.







Ovidiu Ciutescu exclude posibilitatea ca arborii să fi fost distruși de îngheț deoarece la plantarea de pe 2 martie 2019 aceștia erau în regulă, iar după această dată nu a mai fost îngheț.







În ceea ce privește gunoiul depozitat pe teren, primarul spune că l-a amendat pe făptaș. Gunoiul era însă în continuare acolo marți.





”L-am amendat pe ăla care a pus gunoi. Nu a intrat pe la bariera noastră. Pe la cel cu balta a intrat. La noi bariera este încuiată”, a declarat edilul.







Gunoiul depozitat pe primul teren curățat pentru plantare















Referitor la terenul de lângă, igienizat inițial de cercetași pentru plantare, primarul spune că acolo are în plan să facă un complex de agrement.







Ovidiu Ciutescu a sesizat Garda de Mediu, instituția având obligația legală de a îi găsi și sancționa pe cei care au distrus o bucată din pădurea plantată de copii și și-au bătut joc de acest proiect.









”În 1977, pe 14 hectare de mlaștină din Popești-Leordeni, regimul de atunci a dus resturile de la cutremur. Pe o parte din teren a fost amenajată balta de pește, o altă parte a fost lăsată în paragină și a devenit un fel de groapă de gunoi ilegală. Eu m-am dus la EcoAssist undeva prin octombrie 2017 și le-am propus să facem un proiect comun și să împădurim în Popești-Leordeni. Am căzut de acord. M-am dus la Primărie, le-am propus proiectul, inițial au zis că nu au teren, însă după presiuni publice, undeva prin aprilie-mai 2018 au zis că au găsit o suprafață de teren pe care ne-o vor da pentru plantări. Am mers acolo cu primarul, cei de la EcoAssist, cei de la Romsilva și alții să vedem terenul și să luăm probe de sol. Primarul a adus un buldozer să niveleze, au zis că ne ajută, și am stat acolo câteva luni cu acel buldozer să nivelăm terenul. După ce am făcut toată treaba asta, cineva ne-a spus că nu este ăsta terenul pe care o să plantăm și care ne-a fost dat prin Hotărârea de Consiliu. Cum să nu fie, că ăsta este terenul care ne-a fost arătat? Ne-am dus la Primărie și am cerut o înțărușare. Primarul a zis că ne schimbă terenul, că o să facă acolo unde am curățat noi scenă de dansuri populare. Terenul este unul bun, e chiar lângă stadionul Viscofil, care se vinde cu 6 milioane de euro și are jumătate din suprafața de acolo. Deci vă dați seama cât valorează ăsta. Atunci a zis că ne dă terenul în continuare, cel despre care vă ziceam și a dat Hotărâre de Consiliu Local. Ne-am apucat să-l curățăm și să-l pregătim pentru plantat”, a declarat Ovidiu Ciutescu, coordonatorul proiectului din partea Cercetașilor României.”Primăria Popești-Leordeni avea obligativitatea din noiembrie, potrivit protocolului încheiat cu ONCR și EcoAssist, să treacă pământul acesta din domeniul neproductiv în domeniu forestier. Ca să ajungi la domeniul forestier trebuia să mai facă un pas, fiindcă nu poți declara zona teren forestier, nu ai certitudinea că se prind copacii și se vor transforma în pădure. Dar trebuia să o treacă în zonă verde ca să-i protejeze. Ei nu au făcut asta și nu au asigurat paza, așa cum scrie în protocol”, a declarat Ovidiu Ciutescu.”Pe suprafața aceea de teren unde noi am băgat pământ vrem să facem o investiție, este tot proprietatea orașului, băgăm umplutură și vrem să facem un centru de agrement cu bazine, pacuri, terenuri de tenis, construcții. Deocamdată vrem să amenajăm terenul”, a spus primarul.