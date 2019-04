Daniel Horodniceanu, candidat pentru șefia Parchetului General, dar și pentru procuror european: Era mai simplu dacă știam exigențele ministrului și dacă anunța care este profilul candidatului / Eu candidez din nou

Procurorul Daniel Horodniceanu, fost șef al DIICOT, care a candidat pentru funcția de procuror general, precum și pentru postul de procuror european, spune că era mai simplu pentru candidați dacă Tudorel Toader ar fi anunțat care este profilul candidatului și dacă erau cunoscute exigențele acestuia. "Domnul ministru ar trebui să spună care sunt exigențele sale", a declarat Daniel Horodniceanu pentru HotNews.ro. El a mai spus că va candida din nou, probabil pentru ambele posturi. Ministrul Justiției a decis să reia procedura de selecție atât pentru conducerea Parchetului General, cât și pentru funcția de procuror european. Pentru Parchetul General au fost patru candidați, iar pentru procuror european - cinci.





Daniel Horodniceanu a comentat pentru HotNews.ro decizia ministrului Justiției: "Problema este că nu avem un profil clar de candidat și dacă am fi avut am fi știut cu toții la ce se aștepta ministrul. Este cert că niciunul dintre candidați nu i-a satisfăcut exigențele ministrului, dar era mult mai simplu pentru noi dacă am fi cunoscut exigențele. Pentru ca procedura să poată fi contestabilă, ar fi trebuit ca noi să știm care este profilul candidatului, iar acesta nu a existat. Eu am mers la concurs pentru că am considerat eu că mă calific, conform cerințelor minimale care erau acolo - vechime și experiența managerială".





El a mai spus că "termenii" anunțați de Ministerul Justiției sunt unii generali și că ministrul Justiției ar fi trebuit să spună clar care sunt exigențele sale pentru aceste posturi,





Daniel Horodniceanu a precizat că va candida din nou, probabil pentru ambele posturi.