Firea: Până la intervenția chirugicală de peste circa o lună, pentru ”reintegrarea aparatului intestinal”, sunt la birou, aptă de muncă

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a scris miercuri, pe Facebook, că ”zvonul otrăvit” care circulă în presă, cum că și-ar anunța în curând demisia, nu este adevărat, subliniind ”pentru a-i liniști” pe cei care ”îi poartă de grijă” că este ”cât se poate de întreagă și aptă de muncă”. Aceasta a spus că va mai avea o interventie chirurgicală peste circa o lună pentru ”reintegrarea aparatului intestinal”.

”Deși au trecut doar 2 săptămâni și jumătate de la intervenția chirurgicală dificilă la colon, la care am fost supusă, la Spitalul Cantacuzino din Capitală, de luni mi-am reluat activitatea la birou. Multă muncă, multă implicare, consum nervos. Dar, merg înainte, nu mă plâng și nu mă abat niciun milimetru de la ce am promis. Azi circulă un zvon otrăvit prin mediul politic și presă : că nu am mai trecut pe la birou, că îmi voi anunța demisia în curând, se caută deja și înlocuitori. Sunt convinsă că mulți m-ar vrea plecată, pentru că am stârpit rețelele de interese obscure din Primăria Generală. Dar sunt și mai mulți, oameni de bună credință și onești, care vor să-mi duc mandatul la bun sfârșit iar la anul să candidez din nou.

Știu că nu se cade să lăsăm adevărul să strice o știre atât de spumoasă dar, pentru a-i liniști pe cei care îmi poartă de grijă și pentru a le tulbură euforia celor care și-ar dori asta, sunt cât se poate de întreagă și aptă de muncă, nu mă țîn captivă nici doctorii și nici extratereștrii, ci poate doar colegii mei de la Primărie, din imaginea alăturată, imortalizată chiar acum, în sala noastră de ședințe de lucru.

Până la următoarea (și ultima, sper) intervenție chirurgicală de peste circa o luna, pe care am anunțat-o în postarea de la externare, sunt la birou, în plină activitate, chiar dacă din cauza perioadei normale de refacere după operație, nu am multe apariții publice”, a scris Firea pe Facebook.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat pe 29 martie, că s-a externat dupa interventia chirurgicală suferită după ce a ajuns la urgență cu ocluzie intestinală.