Toader, despre modificarea Codurilor penale: În procedură de urgență o lege poate fi adoptată mai rapid în Parlament decât prin Ordonanță de Urgență / El îl ironizează pe Dragnea

Tudorel Toader a avut miercuri prima ieșire publică după ce Liviu Dragnea l-a acuzat că "a păcălit tot PSD-ul" că va adopta ordonanțe de urgență pe modificarea Codurilor penale și pe contestația în anulare. Toader a spus că pentru modificarea Codurilor calea de urmat este procedura parlamentară și că "în procedură de urgenţă o lege poate fi adoptată mai rapid decât printr-o Ordonanţă de urgenţă". De asemenea, Toader l-a ironizat pe liderul PSD: nu-mi permit să dau un răspuns pe măsură.





Întrebat dacă pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de miercuri a Guvernului a fost vreo ordonanță de urgență pe justiție, ministrul a răspuns: "Astăzi am stat numai în prima parte a ședinței ca să pot fi aici. Până am plecat eu nu (era pe ordinea suplimentară OUG pe justiție - n.r.)”.





Toader a spus că proiectele de modificare a Codului penal și Codului de procedură penală pot fi trecute mai rapid prin Parlament, dacă sunt în procedură de urgență, decât printr-o OUG: "Am citit astăzi în presă o declaraţie a cuiva, chiar nu ştiu cine, din conducere, care a spus că proiectele de lege vor fi reluate în procedură parlamentară. Şi asta este calea de urmat. Dumneavoastră ştiţi că în procedură de urgenţă o lege poate fi adoptată mai rapid decât o ordonanţă de urgenţă."





La remarca unui jurnalist că într-o ședință Comitetului Executiv al PSD s-a decis ca cele două Coduri penale să fie modificate prin Ordonanță de Urgență, Toader a răspuns: "A fost o discuție în CEx al PSD, în care un domn deputat a avansat această posibilă soluție (modificarea Codurilor în Parlament - n.r.). Era undeva în spatele locului în care mă aflam eu și am spus <<da, contez pe soluția dumneavoastră, iar orice soluție trebuie găsită în limitele Constituției>>".





Întrebat de jurnaliști despre reproșurile liderilor PSD că nu a adoptat ordonanțe pe amnistie și grațiere, pe Codurile penale sau pe completuri, Tudorel Toader a răspuns: ”Constituția spune că regimul pedepselor și infracțiunilor se stabilește prin lege organică. Istoria dreptului penal românesc nu înregistrează niciun act de clemență decât prin lege organică”.





Ironii la adresa lui Dragnea





De asemenea, întrebat despre afirmaţiile liderului PSD, Liviu Dragnea, conform căreia ministrul Justiţiei "i-a păcălit pe toţi", Tudorel Toader a spus: "Este o afirmaţie cam severă, iar eu nu îmi permit să dau un răspuns pe măsură. Pentru că nu îmi permit. Nu cred că e necesar să explice eu, necesar e să explice dânşii".

Toader a fost întrebat de jurnaliști și despre o posibilă schimbare a sa din funcție, răspunzând: "Nu vă faceți griji pentru mine. Voi veni la un post TV și voi explica ce am făcut și ce nu am făcut".





El a susținut că și-a îndeplinit mare parte dintre obiectivele cuprinse în programul de guvernare, iar într-un termen foarte scurt va prezenta rezultatele.





Ministrul Tudorel Toader a anunţat, miercuri, că într-un termen foarte scurt va prezenta public rezultatele capitolului pe Justiţie din programul de guvernare, lăudându-se din nou cu Cartierul pentru justiție.





"Voi explica punct cu punct ce am făcut. (...) Vă asigur că într-un termen foarte scurt voi prezenta public rezultatele capitolului pe Justiţie din programul de guvernare. Vă dau numai un exemplu, numai acela, dacă îl avansăm şi îl facem ireversibil, eu aproape consider că mi-am îndeplinit misiunea de ministru şi mă refer la Cartierul pentru Justiţie. Ştiţi unde este, cum este. Când eu am venit ministru, am emis un ordin prin care am constituit o comisie din cinci membri de la minister şi care au avut ca principală atribuţie clarificarea statutului juridic al terenului pentru Cartierul de Justiţie. Suntem într-un stadiu foarte avansat, sigur că unii îşi asumă paternitatea, alţii maternitatea Cartierului pentru Justiţie, dar vă voi prezenta în evoluţie această, să spunem, activitate", a declarat Toader, întrebat dacă a realizat punctele pe Justiţie din programul de guvernare, în condiţiile în care din interiorul PSD i s-a reproşat că nu a făcut acest lucru.





"Ne-am lăsat păcăliți tot partidul. Domnul Toader ne-a păcălit. Singur sau au fost doi, a făcut-o intenționat sau nu, a spus în ianuarie vreau să adopt ordonanța aia și aia. Nu a vorbit cu nimeni. Dar nu poți la început de an să spui, ridici scandalul până la cer, stăm sub gloanțele din țară și străinătate și ieși apoi și spui că nu se justifice urgența?! S-a și blocat dezbaterea în Parlament. S-a închis subiectul”, declara liderul PSD, Liviu Dragnea, luni, la România TV.