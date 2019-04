Digi24: Ce s-a întâmplat după inaugurarea primului metru de autostradă în Moldova. Răspunsul dezamăgit al lui Ștefan Mandachi

Primul metru de autostradă din Moldova, inaugurat în 15 martie în localitatea Cumpărătura, judeţul Suceava, de omul de afaceri Ștefan Mandachi, în cadrul protestului #șîeu, a devenit „cel mai vizitat obiectiv turistic” din zona Sucevei. Vin însă doar turiști, nu și autoritățile care ar trebui să construiască adevărata autostradă, a spus omul de afaceri la Digi24.

„Nu am văzut guvernanți care să viziteze metrul de autostradă. Sunt foarte mulți turiști. Asta face ca un ochi să plângă și unul să râdă. Oamenii se uită, râd, dar se întreabă unde e autostrada reală. Am înțeles că s-a început un șantier, cel de la Bacău, în afară de asta nu am văzut nimic. Aștept să văd șantierul autostrăzii, nu șantierul centurii”, a spus Ștefan Mandachi.